Hit Mania Estate 2019: le canzoni nella compilation formata da 4 CD

Il 12 luglio è uscita Hit Mania Estate 2019, che in 4 CD racchiude le canzoni in italiano e in altre lingue, selezionate appositamente per la calda stagione ormai entrata nel vivo. I titoli delle canzoni.

Mr.Rain, LP, Martin Garrix, Ofenbach, Enrico Nigiotti, Giulia Penna, Klingande, Tormento, Purple Disco Machine, Robin Schulz, Shanguy, Bob Sinclar, Sergio Sylvestre, Axwell e altri importanti artisti protagonisti nel primo CD, che vede anche nei panni di cantanti Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, protagonisti di Uomini e Donne, ma nella compilation sono presenti altri tre dischi, rispettivamente la versione club, EMD e Reggaeton, per un totale di 86 tracce da ballare e ascoltare, perché no, sotto l’ombrellone.

Hit Mania Estate 2019 Tracklist





CD 1 – Hit Mania Estate 2019

CD 2 – Hit Mania Estate 2019 Club Version

Dorisday & Vecio DJ – Fall Into the Ground Zeroone – Darling Kraken Prj & Magical Sound – New Story Manola – Underneath it All (Mama Tell Me) Mc Groove – No More (feat. Ubjk) Elena Presti – Los caminos de la vida (feat. Gianni Gandi) Gaja – Why Baby Yared – I Still Care The Houser – It’s My Baby Catalano – In My Way The Houser – I’ll Be Up DJ Nitro – My Love Dj Skipper – Float Away Fil Renzi Prj Vs Michele Ninotta – Summer Sensation (Fil Renzi PrjHeart Rmx) DJ Jajo – Without Your Love Moda Phun – You Make Me Feel DJ Jay – Where Are We Going Jacob Galsen – Is Like Eternity Mc Groove – So Far (feat. Fabio D’andrea & Enrico Vicinanza) Coppola – Secretly Daresh Syzmoon – Don’t Let Go (feat. Antonio Lisi)

CD 3 – Reggaeton Mania #2

Electro Flow – Hazme una llamada Reyes De La Noche – Qué tú quieres que te dé Osiris – Márchate Los Futuristas – Obsesionado Osiris – Culpable de qué Irene Oquendo – Hora de mi partida Guillaume – Enamorado de la vida Irene Oquendo – Lléname François Marie – Siénteme Eluart – Cuando cae la noche Irene Oquendo – Espérame por siempre Sonido Proprio – La alcancía Dinámico – Soltera y sin compromiso Guillaume – Tú ya no estás Eluart – Me dijiste adiós Irene Oquendo – No quedó nada Ritmo Caliente – Hoy estoy asa’o Irene Oquendo – Vete de mi vida Irene Oquendo – Con tus mentiras Irene Oquendo – Qué lástima me das François Marie – No puedo controlarme

CD 4 – EDM #10

Jose Mazzola & Puro Beat – Havana Tiresia – 909 (feat. Ubjk & Fulvio Di Nocera) Dress Code – In the Moon Light Madame Betty – Frequency Sleep – Bigger Than Us DJ Jay – Banzai Sandy – World of Glass Sandy – Drink Lemony – Trebol Kamaya – Voices Javi Record – Maximus Arnel – Impact Dairon – Crazy Gold Boy – Hollywood Welcome Gold Boy – Classic Style Daimond – Artillery Dance Cristian Vr. – Aggressive Band Star Man – Madness Arnel – Feel it Daimond – Energy Dance Black Wolf – Black Kiro B. – Dreaming All Night