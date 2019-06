Giulia Penna – Shake: video ufficiale e testo della nuova canzone

Shake è il nuovo singolo di Giulia Penna pubblicato il 7 giugno 2019. Leggi il testo e ascolta e guarda il video della nuova canzone estiva, scritta da Alessandro Fapanni, Giovanni Bottoglia, Maurizio Vinci (aka Willy Damasco) e la stessa Giulia Penna. Il brano è stato prodotto, registrato e mixato negli studi di Indiebox Music Hall di Brescia.

Shake testo Giulia Penna

Download su: Amazon – iTunes

Da tre ore in fila

Suono il clacson

Uova e bacon sul cruscotto

uououououo

fine della scuola

Tutti al mare

Spotify a cannone

Eeee Macarena

70, 80, 90, 2000

Maracaibo ancora che tira

Coca zero, ghiaccio e limone

Ballo al sole Shake, shake, shake

70, 80, 90, 2000

Una granita arriba arriba

Destra, sinistra passo in avanti

Giro lento e shake Shake, shake, shake

Eoeoeoeeee

Quaranta gradi, sabbia che scotta

Il ritmo dentro shake, shake, shake

Eoeoeoeeee

Destra, sinistra passo in avanti

Giro lento e shake, shake, shake

Se tu mi fissi ancora

faccio un fischio al bagnino

Vatte’ a fa’ ‘n bagno e nun te accollà

C’ho il 3%

E il cavetto sta sul comodino

Ultima storia eccola qua

Filtro Abu Dhabi e nun ce pensà





70, 80, 90, 2000

Maracaibo ancora che tira

Coca zero, ghiaccio e limone

Ballo al sole Shake, shake, shake

70, 80, 90, 2000

Vojo abbronzamme come Shakira

Destra sinistra passo in avanti

Giro lento e shake shake shake shake

Eoeoeoeeee

Quaranta gradi, sabbia che scotta

Il ritmo dentro shake, shake, shake

Eoeoeoeeee

Destra, sinistra passo in avanti

Giro lento e shake, shake, shake

Non torno a casa il mare mi gasa

Mi tuffo a bomba e faccio splash

Occhiali da sole, prosciutto e melone

Tiro la palla e sbaglio il goal

Storie coatte, infradito e ciavatte

Fotomontaggi a Sharm el-Sheik

Posti su Insta ma non mi rispondi

Sai che c’è? Attaccate a ‘sto Wi-Fi.





Eoeoeoeeee

Quaranta gradi, sabbia che scotta

Il ritmo dentro shake, shake, shake

Eoeoeoeeee

Destra, sinistra passo in avanti

Giro lento e shake, shake, shake





Ascolta su: