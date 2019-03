LP – Girls Go Wild: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo on air

Da venerdì 22 marzo 2019 verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali il singolo di LP che si intitola Girls Go Wild, estratto dal quinto album in studio Heart to Mouth, pubblicato il 7 dicembre 2018.

La cantautrice statunitense Laura Pergolizzi, voce della hit planetaria Lost On You, torna alla ribalta con questa canzone estratta dal fortunato album certificato Platino nella penisola e prodotto, tra gli altri, da Mike Del Rio.

Tra gli autori delle dodici tracce, anche Nathaniel Campany, che ha anche coscritto questo ritmato e rockeggiante pezzo proprio con Mike Del Rio e l’interprete, che in quest’occasione dichiara il suo amore senza troppo fronzoli.

Girls Go Wild, che è stato il primo anticipo della quarta era discografica, è accompagnato dal video musicale a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine.

Girls Go Wild – LP – Traduzione

Mi hanno ingabbiata, braccata, cacciata e domata

Sono la fuorilegge dall’esterno e pronta ad arrabbiarmi

Sono in cerca di un cuore da poter mangiare per rinnovarmi, si

E sono abbagliata da tutte le cose che mi annullano

oh

Le ragazze vanno fuori di testa sulla costa occidentale

“Forza baby, andiamo”

E’ quello che ha detto

Oh, il sole è più luminoso dell’amore cieco

Il tutto in nome del selvaggio selvaggio West

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Prendi il mio amore, la mia anima, prendi ciò che puoi

Quando sco*eremo, non capirai più nulla

Ti dico una cosa, non è male e ho bisogno di te ora, si

Disco sul serio, quindi non farò alcun minimo rumore

Le ragazze vanno fuori di testa sulla costa occidentale

“Forza baby, andiamo”

E’ quello che ha detto

Oh, il sole è più luminoso dell’amore cieco

Il tutto in nome del selvaggio selvaggio West

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Ti amo davvero

Lo sai che dico sul serio

Qualsiasi cosa succeda, spero sia felice anche tu

Ti amo davvero

Allora… cosa vogliamo fare?





Le ragazze vanno fuori di testa sulla costa occidentale

“Forza baby, andiamo”

E’ quello che ha detto

Oh, il sole è più luminoso dell’amore cieco

Il tutto in nome del selvaggio selvaggio West

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

(È tutto nel nome del selvaggio selvaggio west)

Ti amo davvero

Lo sai che dico sul serio

Qualsiasi cosa succeda, spero sia felice anche tu

Ti amo davvero

Quindi cosa vogliamo fare?

Girls Go Wild Testo

I’ve been caged, I’ve been hounded, I’ve been hunted and tamed

I’m the outlaw of outside and ready to rage

I’m in search of a heart I can eat to renew me, yeah

And I’m dazzled by all of the things that undo me

Oh

Girls go wild on the West Coast

“Come on baby, let’s go”

That’s what she said

Oh, sunshine brighter than blind love

It’s all in the name of the Wild Wild West

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Take my love, take my soul, you just take what you can

When we fuck now, it feels like you don’t understand

Tell you what, it don’t suck, and I need you right now, yeah

You’re the one that I want, so I won’t make a sound

Girls go wild on the West Coast

“Come on baby, let’s go”

That’s what she said

Oh, sunshine brighter than blind love

It’s all in the name of the Wild Wild West

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh





I really love you

You know I really do

Whatever happens, I hope you’re happy too

I really love you

So what you wanna do?

Girls go wild on the West Coast

“Come on baby, let’s go”

That’s what she said

Oh, sunshine brighter than blind love

It’s all in the name of the Wild Wild West

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

(It’s all in the name of the wild wild west)

I really love you

You know I really do

Whatever happens, I hope you’re happy too

I really love you

So what you wanna do?





