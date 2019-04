Tormento feat. J-Ax – Acqua su Marte: video ufficiale e testo

Pubblicato il 29 marzo 2019, Acqua su Marte è un singolo del rapper calabrese Tormento con la collaborazione di J-AX. Il brano è in rotazione radiofonica nazionale dal successivo 5 aprile 2019.

Ormai si sa: il rapper Alessandro Aleotti, in arte J-AX, qualsiasi cosa tocchi diventa oro, la sua presenza è portatrice di positività e successo, come quello che sta avendo questa canzone, scritta a quattro mani dai due rapper con la collaborazione del collega Raige e prodotta dagli SDJM.

Nonostante siano amici da diverso tempo, Tormento e J-Ax rappano per la prima volta insieme sulle note di questo orecchiabile e interessante pezzo, che anticipa l’uscita del nuovo album solista di Massimiliano Cellamaro, aka Tormento, che arriverà ad oltre 5 anni dall’ultima fatica discografica Dentro e fuori.

Da venerdì 5 aprile è disponibile il video ufficiale che accompagna il singolo dell’ex Sottotono, un filmato semplice ma di grande impatto, che vede anche la presenza di Albertino e che è possibile vedere cliccando sull’immagine.

Tormento feat. J-Ax – Acqua su Marte Testo

Quando tutto non va come vorrei

Quando mi hanno detto non ce la farai

Quante lotte in casa con i miei

Quando prendi le tue cose sbatti la porta e te ne vai

Infrangere la barriera del suono

Perdere serve a crescere

E diventare un uomo

Adesso mi perdono tanti sbagli

O non ti godrai i traguardi

Mi dicevano dai

Come farai senza il diploma

Ci pensi mai

Che poi la vita è un’altra scuola

È formidabile

Ne sta parlando la tv

Han trovato l’acqua su Marte

Tutto è possibile





La notte in giro selvaggi gli amici miei

Quando su una Cabrio sembra di volare

Ci hanno sbattuto fuori con un sei

La scuola è tutta da dimenticare

Per chi come noi viaggia più veloce

Fuori dai limiti dalle tue logiche

Dalle illusioni, dalle convenzioni

Dai tuoi sondaggi, sulle generazioni

O no, Ax?

[J-Ax]

Hai ragione frate bella Torme

Ricordi la birra, il centro sociale, le bombe

Nella città piena di luci noi tra le ombre

Senza sonno senza soldi senza Suv senza donne

Amarcord tra i punk a rappare in console

Non andavamo via come i graffiti sul metrò

Varese era New Jersey, Milano New York

Vedevamo la realtà virtuale prima di Oculus Go

Caz*ate a secchi, non avessi

Consumato le mie prime Jordan a fare canestri

Nei parchetti

Le rivenderei per 5k a ‘sti stronzetti

Servi del reselling

Noi altri esempi

Coi fan d’altri tempi

Che ci chiedevano un freestyle e non un selfie

Altro che sexting, ho perso la verginità

Con sotto un pezzo di Mariah Carey

Mi dicevano dai

Come farai senza il diploma

Ci pensi mai

Che poi la vita è un’altra scuola

È formidabile

Ne sta parlando la tv

Han trovato l’acqua su Marte

Tutto è possibile

Allora tutto è possibile

Allora tutto è possibile

Allora tutto è possibile

Quando non va come vorrei

Allora devo accelerare

Hai dimenticato chi sei

Che casino riuscire a cambiare

Se ora ripenso ai miei

Quanti errori devo farmi perdonare





Mi dicevano dai

Come farai senza il diploma

Ci pensi mai

Che poi la vita è un’altra scuola

È formidabile

E sta parlando la tv

Han trovato l’acqua su Marte

Tutto è possibile

Allora tutto è possibile

La notte in giro selvaggi gli amici miei

Allora tutto è possibile

Quando sono a casa sembra di volare

Allora tutto è possibile

Ci hanno sbattuto fuori con un sei





