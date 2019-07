Thom Yorke e il terzo album solista “Anima” in uscita nel formato CD e vinile: titoli e audio delle canzoni

Disponibile in digitale dal 26 giugno 2019 via XL Recordings, Anima è il terzo album solista di Thom Yorke, che dal successivo 19 luglio è anche disponibile nel formato CD. Dal 2 agosto, il disco sarà negli scaffali dei negozi anche in doppio vinile, che proporrà una traccia bonus. titoli delle canzoni.

Sono nove le tracce che compongono la versione standard del progetto, successore di Tomorrow’s Modern Boxes (2014) con testi e musiche di Thom Yorke e lo storico amico e collaboratore Nigel Godrich. Gran parte delle canzoni, vennero suonate dal vivo durante la tournée che accompagnava Tomorrow’s Modern Boxes. Presente anche Dawn Chorus, una unreleased track dei Radiohead che l’artista ha scelto di racchiudere nel nuovo lavoro.

L’opera, il cui titolo che deriva dall’interesse di Yorke nei sogni, si concentra su temi distopici incentrati nel racconto dell’ansia, mentre il processo creativo dei brani, è ispirato alle performance live del musicista elettronico Flying Lotus.

L’album è stato accompagnato da un cortometraggio diretto da Paul Thomas Anderson, pubblicato su Netflix e in alcune sale cinematografiche IMAX il giorno del rilascio.

CD:

Traffic – 5:17

Last I Heard (…He Was Circling the Drain) – 5:06

Twist – 7:03

Dawn Chorus – 5:23

I Am a Very Rude Person – 3:44

Not the News – 3:57

The Axe – 6:59

Impossible Knots – 4:19

Runwayaway – 5:56

Vinile

Disco 1:

Traffic Last I Heard (… He Was Circling The Drain) Twist Dawn Chorus I Am a Very Rude Person

Disco 2:

Not the News The Axe Impossible Knots Runwayaway Ladies & Gentlemen, Thank You for Coming (traccia bonus)