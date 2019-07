Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi cantanti in Boletos de Amor (con Mama Song) – audio e video

Anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, ex protagonisti di Uomini e Donne di Maria De Filippi, hanno reso disponibile il loro tormentone estivo che si intitola Boletos de Amor, un orecchiabile brano che li vede per la prima volta cantanti.

Pubblicata il 3 luglio 2019, questa gradevole canzone in lingua spagnola, che li vede duettare insieme a Mama Song, è contenuta nella compilation Hit Mania Estate 2019, disponibile dal successivo 12 luglio.





Dopo Teresa Langella (Ibiza & Formentera), anche questa amata coppia prova a far breccia nei cuori dei fan con questo brano prodotto dal dj RuggiX, il cui romantico video che li vede protagonisti, sta divenendo sempre più virale, anche se non mancano le critiche per l’eccesso di autotune.



Download su: Amazon – iTunes – Ascolta su Youtube – Spotify – Deezer

Intanto la relazione tra Claudia e Lorenzo, due tra i personaggi più amati della citata trasmissione, va a gonfie vele: lì si sono conosciuti e da quel momento sono diventati inseparabili. Si vocifera che lui possa essere concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, che dovrebbe iniziare a novembre con la conduzione di Alfonso Signorini.