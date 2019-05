Mr. Rain – “La somma” è il nuovo singolo: audio e testo del nuovo singolo ft. Martina Attili

Leggi il testo e ascolta l’audio di La Somma, singolo di Mr. Rain con la collaborazione di Martina Attili, uscito il 17 maggio 2019.

Il rapper classe 1991, che ha all’attivo un doppio disco di Platino con “Carillon” e altri singoli di successo come “I grandi non piangono mai” e “Ipernova”, torna con questa bella canzone prodotta con la collaborazione di Marco Sissa e incisa insieme all’emergente Martina, cantante 17enne capitolina che nella scorsa edizione del talent show X Factor se la cavò molto bene. La Attili vanta inoltre una certificazione Oro ottenuta con il singolo Cherofobia (dal greco, paura di essere felice).

Il rapper Mattia Balardi, in arte Mr. Rain, duetta con questa talentuosa ragazza sulle note di questo gradevole pezzo scritto a quattro mani dai due interpreti ed il risultato finale è a parer mio più che soddisfacente, perché le loro belle voci si fondono a meraviglia.

La somma – Mr. Rain – Testo

Download su: Amazon – iTunes

[Mr. Rain]

Conta tutto ciò che sai di me

Tanto sai contare fino a zero

Conoscersi da sempre e non sapere niente

Io non so contare su di te

Tu che eri tutto quello che volevo

Ora sei quasi inesistente

Ma la colpa è solo mia

Ho perso il conto di tutti gli sbagli

Siamo frammenti di vetro in mezzo ai diamanti

Proverò a darti quello che non hai avuto dagli altri

Ma resta qui il tempo di dimenticarti

[Martina Attili]

Ti prego non bruciare quel che c’è

Sto fuori, non pensare troppo a me

Che non ha senso chiedersi perché

La somma degli sbagli, diviso due fa te





[Rain]

Non ho mai trovato le parole giuste

Per dirti ciò che leggi dentro la mia iride

Ma se chiudi gli occhi noterai che

Dentro di te è il luogo migliore dove ho scelto di vivere

Lasciarti andare è l’ultima cosa che voglio

Lascia che ogni attimo sia degno di un ricordo

Questo sembra un brutto sogno

La distanza ci farà rendere conto di chi abbiamo realmente bisogno

Mi hai conosciuto che indossavo

Un vestito fatto di lividi

Alla fine non siamo così simili

A volte mi guardo dentro e trovo solo un vuoto immenso

Ed è per questo che quando mi guardi soffri di vertigini

[Martina]

Ti prego non bruciare quel che c’è

Sto fuori, non pensare troppo a me

Che non ha senso chiedersi perché

La somma degli sbagli, diviso due fa te

[Martina]

E non andava niente

Ma sembrava il paradiso

L’universo dei miei sbagli

Visto da vicino

E un po’ ci spero ancora

Non è vero che ho deciso

Perché torni sempre all’improvviso





[Mr. Rain & Martina Attili]

Ti prego non bruciare quel che c’è

Sto fuori, non pensare troppo a me

Che non ha senso chiedersi perché

Perché

Ti prego non bruciare quel che c’è

Sto fuori, non pensare troppo a me

Che non ha senso chiedersi perché

La somma degli sbagli, diviso due fa te





Ascolta su: