Ofenbach – Rock It: video ufficiale, testo e traduzione

Il 12 aprile 2019 è uscito l’EP d’esordio del duo transalpino di deep house e dance pop che si intitola appunto Ofenbach e Rock It è un singolo estratto dal mini progetto, composto da sei canzoni.

I parigini Dorian Lo e César de Rummel sono tornati con questo mini disco, anticipato da Paradise (certificato oro in Francia) con la collaborazione del cantante svedese Benjamin Ingrosso.

A promuovere l’EP ci pensa ora questo interessante brano in pieno stile Ofenbach, on air dal 12 aprile e accompagnato dal videoclip diretto da Sébastien Tulard, che potete gustarvi cliccando sull’immagine.

Testo Rock It

Download su: Amazon – iTunes

Rock it

You’re my nicotine, I’m your dirty teen

You’re my girl, you are my reason to believe

You’re my ecstasy, I’m your remedy

You’re the one I like, my reason to believe

Rock it

Get in the groove

Rock it

Just whip it good

So your body can move

Everybody, let loose

Rock it

Get in the groove

Rock it

Just whip it good

So your body can move

Everybody, let loose

Woo

Uno, dos, cuatro

Woo

You’re my lovely queen, I’m your dirty king

You’re my girl, you are my reason to believe

I’m your sweet lucky, you’re my guillotine

You’re the one I like, my reason to believe

Rock it

Get in the groove

Rock it

Just whip it good

So your body can move

Everybody, let loose

Rock it

Get in the groove

Rock it

Just whip it good

So your body can move

Everybody, let loose





Woo

Uno, dos, cuatro

Get in the groove

Just whip it good

So your body can move

Everybody, let loose

Get in the groove

Just whip it good

So your body can move

Everybody, let loose





Ofenbach – Rock It traduzione

Spacchiamo tutto

Sei la mia nicotina, sono la tua sporcacciona

Sei la mia ragazza, tu sei il mio credo

Sei la mia estasi, io sono il tuo rimedio

Sei quello che mi piace, il mio credo

Spacchiamo tutto

Entra nel ritmo

Spacchiamo tutto

Basta frustarlo bene

Cosi’ il tuo corpo puo’ muoversi

Tutti, scatenati

Spacchiamo tutto

Entra nel ritmo

Spacchiamo tutto

Basta frustarlo bene

Cosi’ il tuo corpo puo’ muoversi

Tutti, scatenati

Woo

Un, due, quattro

Woo





Sei la mia adorabile regina, sono il tuo sporco re

Sei la mia ragazza, tu sei il mio credo

Sono la tua dolce fortuna, sei la mia ghigliottina

Sei quello che mi piace, il mio credo

Spacchiamo tutto

Entra nel ritmo

Spacchiamo tutto

Basta frustarlo bene

Cosi’ il tuo corpo puo’ muoversi

Tutti, scatenati

Spacchiamo tutto

Entra nel ritmo

Spacchiamo tutto

Basta frustarlo bene

Cosi’ il tuo corpo puo’ muoversi

Tutti, scatenati

Woo

Un, due, quattro

Entra nel ritmo

Basta frustarlo bene

Cosi’ il tuo corpo puo’ muoversi

Tutti, scatenati

Entra nel ritmo

Basta frustarlo bene

Cosi’ il tuo corpo puo’ muoversi

Tutti, scatenati

Ascolta su: