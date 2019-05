Martin Garrix – Summer Days feat. Macklemore & Patrick Stump: lyric video, testo e traduzione

Leggi la traduzione in italiano e il testo di Summer Days, singolo di Martin Garrix con voci del rapper statunitense Macklemore e del cantautore, polistrumentista e frontman dei Fall Out Boy, Patrick Stump. Ascolta l’audio del brano.

Dal 25 aprile 2019 è disponibile ovunque la nuova produzione dell’artista olandese, una interessante canzone decisamente estiva scritta con la collaborazione degli interpreti, JRM, Giorgio Tuinfort e Brian Lee.

Non pago dei numerosi successi conseguiti, anche di recente, Martin Garrix propone questa potenziale hit estiva, che ha già ottenuto milioni di ascolti.

La canzone racconta un autentico colpo di fulmine, quando un uomo si innamora di una ragazza sin dal primo sguardo, quando ha da subito la sensazione che è la persona giusta per lui. Così scoppia quasi istantaneamente l’amore e lui è così follemente innamorato, che in questa persona non nota difetti, ai suoi occhi è sempre bellissima, anche appena sveglia e senza trucco. Per vedere il lyric video cliccate sull’immagine.

Summer Days – Martin Garrix – Traduzione

[Patrick Stump]

Ho avuto questa sensazione in un giorno d’estate

L’ho capito quando ho visto il suo viso

Ho pensato che poteva essere quella giusta

[Patrick Stump]

Ha un bell’aspetto ogni mattina

E nemmeno se ne rende conto

Non voglio che tu te ne vada ancora

Possiamo goderci il momento?

[Patrick Stump]

Non guardarti allo specchio, guarda nei miei occhi

Quando vedrai il tuo riflesso, vedrai cosa mi piace

Oh, hai un bell’aspetto ogni mattina

E nemmeno te ne rendi conto

Ho capito che

[Patrick Stump]

Ho avuto questa sensazione in un giorno d’estate

L’ho capito quando ho visto il suo viso

Ho pensato che poteva essere quella giusta

Ho avuto questa sensazione in un giorno d’estate

L’ho capito quando ho visto il suo viso

Ho pensato che poteva essere quella giusta

[Macklemore]

In abito estivo con te al mio fianco

Porta il coupé fuori dal garage

Togli la cappottina, solo io, te e le stelle

Brindiamo agli dei

Lei è unica, un capolavoro

E’ una droga, che fa effetto velocemente

Mi ha fatto perdere la testa tra le lenzuola

Svegliati, scopia*o, e poi torniamo a dormire

[Macklemore]

Uh, io e te su un’isola

Con il colore dell’oceano intrappolato nella tua pupilla

Siamo a nostro agio nel silenzio

Ma preferisco quando ci scateniamo

Vestiti estivi, niente sotto mentre ci spogliamo

Potresti guardarmi negli occhi, vedere che sono un po’ in disordine

Un paio di persone distrutte

Che cercano di completarsi a vicenda sotto un unico respiro

[Patrick Stump]

Non guardarti allo specchio, guarda nei miei occhi

Quando vedrai il tuo riflesso, vedrai cosa mi piace

Oh, hai un bell’aspetto ogni mattina

E nemmeno te ne rendi conto

Ho capito che





[Patrick Stump]

Ho avuto questa sensazione in un giorno d’estate

L’ho capito quando ho visto il suo viso

Ho pensato che poteva essere quella giusta

Ho avuto questa sensazione in un giorno d’estate

L’ho capito quando ho visto il suo viso

Ho pensato che poteva essere quella giusta

[Patrick Stump]

Lei potrebbe essere quella giusta

Summer Days testo – Martin Garrix feat. Macklemore & Patrick Stump

[Patrick Stump]

I got this feeling on a summer day

Knew it when I saw her face

I just thought that she could be the one

[Patrick Stump]

She looks good in the morning

And she don’t even know it

I don’t want you to go yet

Can we stay in the moment?

[Patrick Stump]

Don’t look in the mirror, look into my eyes

When you see your reflection, you’ll see what I like

Oh, you look good in the morning

And you don’t even know it

I knew that

[Patrick Stump]

I got this feeling on a summer day

Knew it when I saw her face

I just thought that she could be the one

I got this feeling on a summer day

Knew it when I saw her face

I just thought that she could be the one





[Macklemore]

Sundress with you on my arm

Take the coupe out the garage

Pull the roof back, just me, you, and the stars

Toast to the Gods

She’s the one, a masterpiece

She a drug, got a fast release

Got me sprung, wrapped in sheets

Wake up, fuck, and then we going back to sleep

[Macklemore]

Uh, me and you on an island

With the ocean color stuck in your iris

We’re comfortable in silence

But I prefer it when we wilding

Sundress, nothing underneath as we undress

You could look in my eyes, see I’m some mess

Couple of broken people

Trying to complete each other under one breath

[Patrick Stump]

Don’t look in the mirror, look into my eyes

When you see your reflection, you’ll see what I like

Oh, you look good in the morning

And you don’t even know it

I knew that

[Patrick Stump]

I got this feeling on a summer day

Knew it when I saw her face

I just thought that she could be the one

I got this feeling on a summer day

Knew it when I saw her face

I just thought that she could be the one

[Patrick Stump]

She could be the one

