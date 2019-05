Robin Schulz – All This Love feat. Harlœ: lyric video, testo e traduzione

Da venerdì 3 maggio 2019 è disponibile ovunque il nuovo singolo del deejay e producer tedesco Robin Schulz che si intitola All This Love. Testo, traduzione in italiano e audio del nuovo brano.

Dopo aver recentemente fatto la storia come primo artista tedesco in assoluto ad aver complessivamente superato i 2 miliardi di visualizzazioni nel suo canale YouTube, il pluripremiato artista ha reso disponibile la nuova produzione, con la collaborazione di Harloe (vero nome Jessica Karpov), cantautrice di Los Angeles, che in precedenza ha co-scritto canzoni per artisti come Britney Spears, Charli XCX e Kelly Clarkson.

In un hotel economico e nel cuore della notte, Jessica riflette sulle tribolazioni di un grande amore, al resto ci pensa Schulz con le sue solite vibrazioni Deep House, che fanno di questa track una colonna sonora bella ed evocativa. Il video musicale è stato girato a Bangkok ed esce il 9 maggio. Restate quindi sintonizzati sul suo canale Youtube per non perdervelo! Nel frattempo potete gustarvi il lyric video cliccando sull’immagine.

All This Love testo Robin Schulz

2 AM in this cheap hotel

Thought a little bit of space would help us see it (Us see it)

Now I see it (I see it)

On the bed and I close my eyes

Think about those perfect nights in Phoenix (In Phoenix)

Still feel that (Still feel that)

But there’s no relief, it’s weighing on me

It’s taking it’s toll, this slow letting go

Damned if we do and we’re damned if we don’t

Sometimes I wonder if we knew all along

So what are we gonna do with all this love?

And in twelve years time, will we smile when we think about us? Hey

Our timing is a mess, but that don’t mean that it means less

And if we have to say goodbye ’cause it’s for the best

What are we gonna do with all this love? Yeah

With all this love

With all this love

With all this love

Are we gonna box it all away?

Save it for when it rains in L.A

We need it (We need it), yeah, we need it (We need it)

Or maybe we’ll wake up one of these days

Say the biggest mistake we ever made was leaving (Was leaving)

And I’m thinking

So what are we gonna do with all this love?

And in twelve years time, will we smile when we think about us? Hey

Our timing is a mess, but that don’t mean that it means less

And if we have to say goodbye ’cause it’s for the best

So what are we gonna do with all this love? Yeah





With all this love

With all this love

Oh, with all this love

With all this love

So what are we gonna do with all this love?

With all this love

So what are we gonna do with all this love?

With all this love

Oh-ooh, with all this love





Robin Schulz All This Love traduzione

Le due del mattino in questo albergo economico

Pensavo che un po ‘di spazio ci avrebbe aiutato a capire (a capire)

Adesso ho capito (ho capito)

Sul letto e chiudo gli occhi

Penso a quelle notti perfette a Phoenix (a Phoenix)

Sento ancora qualcosa (Sento ancora qualcosa)

Ma non c’è sollievo, mi pesa

Mi sta distruggendo, questo lento lasciarsi andare

Dannati se osiamo agire e dannati se ci esimiamo dal farlo

A volte mi chiedo se lo sapessimo fin dall’inizio

Allora cosa ne facciamo di questo amore?

E tra dodici anni, sorrideremo quando penseremo a noi? Hey

Il nostro tempismo è un disastro, ma questo non significa che significhi meno

E se dovessimo dirci addio perché è meglio così

Che ne faremo di tutto questo amore? si





Di tutto questo amore

Di tutto questo amore

Di tutto questo amore

Lo impacchetteremo?

Conservandolo per quando piove a Los Angeles

Ne abbiamo bisogno (ne abbiamo bisogno), sì, ne abbiamo bisogno (ne abbiamo bisogno)

O forse uno di questi giorni ci sveglieremo

Dicendo che il più grosso errore che abbiamo mai commesso è stato quello di andarsene (andarsene)

E sto pensando

Quindi cosa ne facciamo di questo amore?

E tra dodici anni, sorrideremo quando penseremo a noi? Hey

Il nostro tempismo è un disastro, ma questo non significa che significhi meno

E se dovessimo dirci addio perché è meglio così

Allora che ne faremo di tutto questo amore? si

Di tutto questo amore

Di tutto questo amore

Oh, di tutto questo amore

Di tutto questo amore

Quindi cosa ne faremo di tutto questo amore?

Di tutto questo amore

Quindi cosa ne faremo di tutto questo amore?

Di tutto questo amore

Oh-ooh, di tutto questo amore

