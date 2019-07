Machete, Salmo & Nitro ft. Marracash – “Marylean” è il nuovo singolo in radio: audio e testo

Marylean è la quinta traccia ma anche il nuovo singolo estratto da Machete Mixtape vol 4, compilation della crew rilasciata il 5 luglio 2019. Leggi il testo e ascolta questyo pezzo prodotto dal milanese Lorenzo Paolo Spinosa, meglio conosciuto come Low Kidd.

Nel fortunato album, che ha sin da subito registrato record di vendite e di ascolti, c’è anche questa interessante canzone, on air da mercoledì 17 luglio, interpretata dal vicentino Nitro, al secolo Wilson o Phil de Payne, da Maurizio Pisciottu, in arte Salmo e dal siciliano Fabio Bartolo Rizzo, aka Marracash, ospite in questa traccia, tra le più virali del progetto targato Machete Empire Records, label indipendente fondata nel 2012 da Enigma, El Raton, DJ Slait e Salmo, che in quest’album è anche stato produttore di alcuni brani e direttore artistico.

La Marilyn di cui si parla in questa canzone è la celebre attrice e modella statunitense Marilyn Monroe, star del cinema morta prematuramente nel 1962, quando aveva appena 36 anni, a causa di un’overdose di barbiturici. Nel ritornello i rapper paragonano una ragazza alla Monroe dicendole “Sei bella e triste come Marilyn”, perché a causa della sua infanzia difficile e soprattutto delle circostanze del suo decesso, classificato ufficialmente come “probabile suicidio”, viene ricordata come una persona malinconica e triste, oltre che bellissima.

Marylean testo Machete, Salmo & Nitro ft. Marracash

Download su: Amazon – iTunes

[Salmo]

Ehi, eh

Sei bella e triste come Marilyn

Ye, anche se faccio schifo, bitch marry me

Ye, la paranoia chiama

Metto giù e richiama

Non metterti con me, oh!

[Salmo]

Bella e triste come Marylean

Ye, anche se faccio schifo, bitch marry me

Ye, la paranoia chiama

Metto giù e richiama

Non metterti con me

Sono un figlio di pu**ana, oh!





[Nitro]

Vestiti, vengo a prenderti, non ho tempo per i mezzi termini

Così diversi, eppure identici, comunichiamo meglio tra parentesi

Proteggimi dai proiettili finché i nodi non spezzano i pettini

Io risorgerò dalle mie ceneri, ehi

Per essere quello che meriti

Devo perderti, poi riprenderti

Farmi consumare come le mie Chesterfield

Ammaestrare i miei demoni

Siamo sesso e droga, tipo Manson Family

Ascolterò il silenzio dei colpevoli

Posto in executive, quindi credimi (woo)

Sto per riportarti a Pleasantville.

[Salmo]

Bella e triste come Marilyn

Ye, anche se faccio schifo, bitch marry me

Ye, la paranoia chiama

Metto giù e richiama

Non metterti con me

Sono un figlio di pu**ana.

[Marracash]

Ah, l’avevo seppellito

Sì, fra’, finito

Una croce su come il crocifisso

Su questa t-shirt

Ti sto parlando dell’amore

E del tuo umore

E ridi e piangi e fuori piove

Mentre c’è il sole

Ho infranto musi, ho infranto cuori

Infranto promesse

Ho infranto i limiti e le dosi

Infranto la legge

Ci piace litigare e scopare come gli U.S

Che fan la guerra per fare girare ancora il cash (Marra).

[Salmo]

Sei bella e triste come Marilyn

Ye, anche se faccio schifo, bitch marry me

Ye, la paranoia chiama

Metto giù e richiama

Non metterti con me, oh!





[Salmo]

Bella e triste come Marilyn

Ye, anche se faccio schifo, bitch marry me

Ye, la paranoia chiama

Metto giù e richiama

Non metterti con me

Sono un figlio di pu**ana, oh!

[Salmo]

Sei bella e triste come Marilyn

Ye, anche se faccio schifo, bitch marry me

Ye, la paranoia chiama

Metto giù e richiama

Non metterti con me.





