Enrico Nigiotti – Notturna: ascolta e leggi il testo del nuovo singolo

Si intitola Notturna il nuovo singolo del cantautore e musicista livornese Enrico Nigiotti, in air, negli store e nelle piattaforme streaming dal 10 maggio 2019. Leggi il testo e ascolta l’audio del brano.

A oltre un anno dal terzo album in studio “Cenerentola” ed a pochi mesi dalla nuova versione “Cenerentola e altre storie…”, l’artista toscano classe 1987 torna alla ribalta con questa nuova, coinvolgente e gradevole canzone, caratterizzata da sonorità moderne ed estive, tramite la quale cita e omaggia il grandissimo rocker Vasco Rossi.

Qui Enrico canta quel sentimento che nessuna persona può smettere di provare, quell’incontenibile desiderio che c’è in ognuno di noi. In Notturna, Nigiotti racconta l’emozione e l’amore di una notte di passione.

Enrico Nigiotti Notturna Testo

Download su: Amazon – iTunes

E senti come soffia bene.

Sarà la notte che sale addosso

sarà che forse ti chiamo adesso

sarà che in fondo meglio un messaggio

se ci vediamo da te è lo stesso

sarà la notte, sarà ribelle

sarà che noi non pensiamo a niente

niente castelli sotto ai cuscini

niente di niente.





Più giù ti sento

più su ti prendo

dentro ad un brivido che bussa sotto al letto

a ritmo lento

a ritmo svelto

dentro ad un brivido che soffia nell’orecchio

e senti come soffia bene

bene bene.

A piedi nudi sul pavimento

in sottofondo c’è sempre Vasco

ti giuro ormai sei un pensiero fisso

un desiderio che non mi perdo

ad occhi aperti con poca luce

ti prendo forte un po’ sottovoce

e come soffiano i tuoi respiri

sulla mia pelle più giù ti sento.

Più giù ti sento

più su ti prendo

dentro ad un brivido che bussa sotto al letto

a ritmo lento

a ritmo svelto

dentro ad un brivido che soffia nell’orecchio

e senti come soffia bene

bene bene

e senti come soffia bene

bene bene.





E tutto quello che c’è

questo sentirsi in disordine

io non capisco cos’è

ma non ho voglia di smettere, smettere

fare finta di scappare passa in un secondo

fare finta di scappare passa.

Più giù ti sento

più su ti prendo

dentro ad un brivido che bussa sotto al letto

a ritmo lento

a ritmo svelto

dentro ad un brivido che soffia nell’orecchio

e senti come soffia bene

bene bene

e senti come soffia bene

bene bene

e senti come soffia bene.





