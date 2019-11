Tiziano Ferro – Accetto Miracoli: info e titoli delle canzoni nel nuovo album

Accetto Miracoli è il settimo album in studio del cantautore laziale Tiziano Ferro, negli scaffali dei negozi da venerdì 22 novembre 2019. I titoli delle canzoni nel disco, successore del fortunato Il mestiere della vita (dicembre 2016).

Quello del cantautore è sicuramente uno dei progetti discografici più attesi dell’anno, un regalo che i numerosissimi fan dell’artista possono concedersi per un Natale 2019 sempre più vicino. Prodotto dallo statunitense Timothy Zachery Mosley, aka Timbaland, l’album è disponibile nel classico CD, in vinile rosso e Gatefold Sleeve, oltre che nella versione digitale.

Anticipato dai fortunati singoli Buona (Cattiva) Sorte e dalla title track Accetto Miracoli, entrambi ai vertici delle classifiche, anche inerenti l’airplay radiofonico, il disco racchiude ulteriori dieci canzoni inedite e un solo featuring, ma che featuring! Sto parlando di Jovanotti, che duetta con Tiziano sulle note della terza scoppiettante traccia “Balla per me“, che senza aver ascoltato non è difficile prevedere che diverrà una hit. C’è da aggiungere che nell’edizione digitale sono incluse le versioni Reyes Cut della title track e di In mezzo a questo inverno, quarta traccia.





Accetto Miracoli è una sorta di album rinascita, in quanto lavorando con Timbaland, l’artista di Latina ha avuto modo di confrontarsi con nuove realtà musicali e il risultato è sorprendente e da lui definito sin da subito “onesto, fresco, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove“. Saranno dodici tracce caratterizzate da vari generi e sonorità, senza tuttavia snaturare lo stile dell’artista, come mid-tempo che tanto spopolano in radio, up-tempo che tanto successo riscuotono ai concerti e ballate in pieno stile Tiziano Ferro, che solo lui sa scrivere.

Accetto Miracoli tracklist (Tiziano Ferro album 2019)

Vai ad amarti 4:07 Amici per errore 2:53 Balla per me Tiziano Ferro & Jovanotti 3:25 In mezzo a questo inverno 3:45 Come farebbe un uomo 3:30 Seconda pelle 3:35 Il destino di chi visse per amare 4:10 Le 3 parole sono 2 3:50 Casa a Natale 4:06 Un uomo pop 3:13 Buona (cattiva) sorte 3:14 Accetto miracoli 3:31 In mezzo a questo inverno (Reyes Cut) 3:24 Accetto miracoli (Reyes Cut) 3:05