Tiziano Ferro – Come farebbe un uomo: audio e testo della nuova canzone

Come farebbe un uomo è la traccia numero cinque dell’album Accetto Miracoli di Tiziano Ferro, pubblicato il 22 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova canzone, scrittae composta con la collaborazione di Emanuele Dabbono e prodotta da Timbaland & Angel Lopez.

Tiziano Ferro – Come farebbe un uomo testo

Download su: Amazon – iTunes

E l’hai detto tu

Come farebbe un uomo

Con rispetto e pazienza

Non temere nessuno

Dalla tua stanza

Spiegagli che vuoi.

E usciranno solo grandi cose

Per chi non sa vivere come noi

Quindi parla da solo

Qualcuno solo ascolterà.

E corriamo, corriamo

E intanto corriamo anche se non ci viene

Ed un colpo di scena me lo inventerò

Come quando a Madrid tutti insieme

Quindi corriamo, corriamo, corriamo

E quindi corriamo anche se sembra inutile

Per sorreggere anche il tuo pianto più amaro

Chiederò al Signore un ultimo giro.





E intanto corriamo

anche per tutta la notte

se mi volto indietro soltanto un secondo

il passato mi annienta

file di ricordi e

file di momenti che

Per brevità chiamiamo anni

che non darò più alle mani sbagliate.

E l’hai fatto anche tu

Come farebbe un uomo

Con purezza e candore

E due braccia forti

Per riparare le vele ed il cuore.

E corriamo, corriamo

E intanto corriamo anche se non ci viene

Ed un grande finale me lo inventerò

A San Siro o all’Olimpico insieme

Quindi corriamo, corriamo, corriamo

E quindi corriamo anche se sembra inutile

Per sovvertire il concetto di miracolo

E passare questo ennesimo ostacolo.

E intanto corriamo

anche per tutta la notte

se mi volto indietro soltanto un secondo

il passato mi annienta

file di ricordi e

file di momenti che

per brevità chiamiamo anni

che non darò più alle mani sbagliate.





Come farebbe solo un uomo, io

io ti tratterò

Come farebbe un uomo e…

Come farebbe un uomo

Con rispetto e pazienza

Dedicarti ogni cosa

Mentre sorridi nel tuo abito da sposa.

File di ricordi e

File di momenti che

Per brevità chiamiamo anni

Che non darò più alle mani sbagliate

alle mani sbagliate.





Ascolta su: