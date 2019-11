Tiziano Ferro – Casa a Natale: audio e testo della nuova canzone

Casa a Natale è la nona traccia inserita nell’album Accetto Miracoli, il settimo di Tiziano Ferro, rilasciato il 22 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova canzone, scritta e composta dal cantautore e Giordana Angi e prodotta da Davide Tagliapietra. Qui il cantante laziale racconta come vorrebbe passare il suo Natale, vale a dire con la persona che ama e con la quale sembra purtroppo aver litigato. Molto bello anche questo pezzo, ma è difficile trovarne uno che non lo sia in questa settima era discografica, che regalerà non poche soddisfazioni all’artista laziale.

Tiziano Ferro – Casa a Natale testo

Mi arrendo

mi arrendo

al freddo che fa da quando ti sei arreso

io non sono nessuno

ma tu sei troppo

chi ero ormai è un mistero

ma tu sei troppo.

A casa ci sto sempre o niente

e i giorni li conto a mente

ma perdo il numero perché il mio lavoro è il perdono

di deserto sono esperto

eppure mi ci perdo ancora.

Con tutto quello che mi piace

con tutto quello che odio di me

con tutto quello che non mi piace di te

con tutto quello che vorrei da te

con tutto quello che mi piace

con tutto quello che odio di me

con tutto quello che no, non mi piace di te

con tutto quello che vorrei a casa a Natale, eh, aaah.





Sono solo

ed è sempre stato così

il pregio del difetto

il fatto che l’ammetto

ho applaudito

ho annuito

squilibrio del controllo, il fatto che ora crollo.

E ho chiesto a un passante chi sono

mi ha risposto “chi non ricordavo”

come fa paura la tua faccia se allo specchio non la vedi più

di eterno sono esperto

eppure mi ci perdo ancora

Con tutto quello che mi piace

con tutto quello che odio di me

con tutto quello che non mi piace di te

con tutto quello che vorrei da te

con tutto quello che mi piace

con tutto quello che odio di me

con tutto quello che non mi piace di te

con tutto quello che vorrei a casa a Natale, eh.





Giovedì, venerdì, lunedì

Lunedì, giovedì, venerdì

Immaginavo di averti così

Ma Non immaginavo di vederti così

Giovedì, venerdì, lunedì

Lunedì, giovedì, venerdì

Urlano al telegiornale

Nel servizio sul caos che precede il mio Natale!

Con tutto quello che mi piace

con tutto quello che odio di me

con tutto quello che non mi piace di te

con tutto quello che vorrei da te

con tutto quello che mi piace

con tutto quello che odio di me

con tutto quello che non mi piace di te

con tutto quello che vorrei a casa a Natale, eh, aaah.





