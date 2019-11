Tiziano Ferro – Un uomo pop: audio e testo del nuovo brano

Un uomo pop è la decima traccia racchiusa nell’album Accetto Miracoli, il settimo disco di Tiziano Ferro, disponibile ovunque da venerdì 22 novembre 2019.

Il testo e l’audio di questa ennesima bella canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Angel Lopez, Timbaland e Federico Vindver.

Tiziano Ferro – Un uomo pop testo

Già dalla TV diventi un target

quando sei per strada ormai è tardi

dicono che, si, è la scalata parte (Mmmmm-Wowowow, ehi)

dicono che sbagli e non c’è pace per te

(Solo bianco solo nero, io per te che cosa sono?)

Ma per te io sono solo

Un uomo pop (Un uomo pop)

che ti ha ingannato (che ti ha ingannato)

che va ferito (ferito), seguito (seguito), risalvato (risalvato)

un uomo a parte (un uomo a parte)

che ti ha deluso (ti ha deluso)

che viaggia solo (solo)

nel mondo suo confuso (suo confuso)

ma un uomo e basta

con discrezione

contro la troppa altrui preoccupazione.

E canto perché

il futuro fa paura pure a me.





(Mmmmm-Wowowow, ehi)

Prima che sia troppo tardi

Vorrei ti guardassi dentro

Non vorrei manifestarti

Tutto questo mio disdegno

Ma il futuro si fa cupo

Il futuro si fa vecchio

Te lo dice l’uomo pop

L’inventore dello specchio.

Un uomo pop (Un uomo pop)

che ti ha ingannato (che ti ha ingannato)

che va ferito (ferito), seguito (seguito) e risalvato (risalvato)

un uomo a parte (un uomo a parte)

che ti ha deluso (ti ha deluso)

che viaggia solo (solo)

nel mondo suo confuso (nel mondo suo confuso)

ma un uomo e basta

con discrezione

contro la troppa altrui preoccupazione.

E canto perché

il futuro fa paura pure a me.

Quello che ora pensi

vale troppo meno

quindi mi comporta

responsabilità

zero.





Un uomo pop (Un uomo pop)

che ti ha ingannato (ti ha ingannato)

che va ferito (ferito), seguito (seguito) e risalvato (w risalvato)

un uomo a parte (un uomo a parte)

che ti ha deluso (ti ha deluso)

che viaggia solo (solo)

nel mondo suo confuso (nel mondo suo confuso)

ma un uomo e basta

con discrezione

contro la troppa altrui preoccupazione.

E canto perché

il futuro fa paura pure a me

e canto perché

il futuro fa paura pure a me.





