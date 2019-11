Tiziano Ferro – Vai ad amarti: audio e testo del nuovo brano

Vai ad amarti è traccia che apre l’album Accetto Miracoli, il settimo di Tiziano Ferro, fuori ovunque da venerdì 22 novembre 2019.

Il testo e l’audio del nuovo brano, scritto e composto dall’interprete e prodotto da Timbaland, Federico Vindver e Angel Lopez.

Tiziano Ferro – Vai ad amarti testo

Nessuno cambia il mondo

colpe mie, colpe tue

non vincerà nessuno

e almeno questo siamo in due

questa lacrima al tempo resiste

mentre non so chi sia più triste

tra noi due

lascerò cose mie tra le tue

e…

Mi rattrista

ma adesso non sono io l’artista

sono uno peggiore che ha imparato ad allontanarti

vai tu, vai tu, vai tu, tu ad amarti

vai tu, vai tu, vai tu, tu ad amarti

nella casa di cose che furono un futuro non ce n’è

tu ti piaci tanto, si, saprai adeguarti

vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, tu ad amarti

vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, tu ad amarti, eh





Se uso male la mia anima mi scuso

quando uso bene la mia anima, ne abuso

e oggi non vedo l’uscita e neanche l’entrata

ma la cosa grave

è che è la stessa la chiave.

Mi rattrista

ma adesso non sono io l’artista

sono uno peggiore che ha imparato ad allontanarti

vai tu, vai tu, vai tu, tu ad amarti

vai tu, vai tu, vai tu, tu ad amarti

nella casa di cose che furono un futuro non ce n’è

tu ti piaci tanto, si, saprai adeguarti

vai tu, vai tu, vai tu, tu ad amarti

vai tu, vai tu, vai tu, tu ad amarti

un futuro non ce n’è, futuro non ce n’è

quindi adesso vai, vai, vai, vai, vai

che ti contraddici che mi condizioni

dici “non mi vuoi”, poi se parto muori.

Mi rattrista

ma adesso non sono io l’artista

sono uno peggiore che ha imparato ad allontanarti

vai tu, vai tu, vai tu, tu ad amarti

vai tu, vai tu, vai tu, tu ad amarti

nella casa di cose che furono un futuro non ce n’è

tu ti piaci tanto, si, saprai adeguarti

vai tu, vai tu, vai tu, tu ad amarti

vai tu, vai tu, vai tu, tu ad amarti

mi rattrista

ma adesso non sono io l’artista

sono uno peggiore che ha imparato ad allontanarti

vai tu vai tu vai tu ad amarti

vai tu vai tu vai tu ad amarti





Nella casa di cose che furono un futuro non ce n’è

tu ti piaci tanto si saprai adeguarti

vai tu vai tu vai tu ad amarti

vai tu vai tu vai tu ad amarti





