Tiziano Ferro – Seconda pelle: audio e testo della nuova canzone

Seconda pelle è la sesta traccia dell’album Accetto Miracoli, il settimo in studio di Tiziano Ferro, pubblicato il 22 novembre 2019 anche nella versione in spagnolo.

Il testo e l’audio di questa bella e nuova canzone, scritta e composta da Ferro & Giordana Angida e prodotta da Federico Vindver, Angel Lopez e Timbaland.

Tiziano Ferro Seconda pelle testo

Download su: Amazon – iTunes

Il cuore sta da un’altra parte adesso

Lontano da dove l’avevi messo

Lontano da dove speravo e spesso

Se solo provo, provo solamente male, male, male

Al confine tra terrore e un altro errore

Raro, raro, raro

Che più mi ferisce a morte e meno imparo.

Non ho più voglia di dirti che

sei la mia seconda pelle

tanto poi… tu non capirai

e sono stanco ma non mi pento

eri una fotografia della fotografia

mmmh di tutto ciò… che vorrei.

Sei seconda pelle

e lo sarai sempre

sei seconda pelle

e lo sarai sempre

e ogni ferita che hai (ogni ferita che hai)

è un dolore per me (è un dolore per me)

ed ogni schiaffo che prendi (ed ogni schiaffo che prendi)

lo prendo anch’io per te.





Col cuore sto da un’altra parte adesso

Lontano ma non mi sono permesso

Lontanamente di sfiorarti adesso

Lontano e rimarrò lontano e ancora

Male, male, male

Ti ho tradito e sono io quello ferito

Guerra, guerra, guerra

Ti ho ferito ma c’è sangue mio a terra.

Non ho più voglia di dirti che

sei la mia seconda pelle

tanto poi… tu non capirai!

Sei seconda pelle

e lo sarai sempre

sei seconda pelle

e lo sarai sempre

e ogni ferita che hai (ogni ferita che hai)

è un dolore per me (è un dolore per me)

ed ogni schiaffo che prendi (ed ogni schiaffo che prendi)

lo prendo anch’io per te.





E liberami, liberami dall’anima

liberami, liberami dall’anima

liberami… liberami da te

e liberami, liberami dall’anima

liberami, liberami dall’anima

liberami… liberami da te

Sei seconda pelle

e lo sarai sempre

sei seconda pelle

e lo sarai sempre

e ogni ferita che hai (ogni ferita che hai)

è un dolore per me (è un dolore per me)

ed ogni schiaffo che prendi (ed ogni schiaffo che prendi)

lo prendo anch’io per te.





Ascolta su: