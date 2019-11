Tiziano Ferro – Amici per errore: audio e testo del nuovo brano

Amici per errore è seconda traccia del settimo album in studio di Tiziano Ferro Accetto Miracoli, uscito il 22 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova canzone, scritta e composta dall’interprete con la collaborazione di Massimiliano Pelan & Francesco Gramegna e prodotta da Davide Tagliapietra. Anche questo brano è a parer mio molto bello.

Tiziano Ferro Amici per errore testo

Download su: Amazon – iTunes

In nessun modo vorrei essere altrove

non per niente sono ancora qui

io che da te dovrei soltanto imparare…

a difendermi

non è l’amore quello che ci serve

ma è molto più, è la verità

in fondo siamo dalla stessa parte…

di un’altra metà.

Amici altrove, amici per errore

allontanarti per urlare per sempre

in testa il tuo nome

è un altro viaggio, mettila così

stringimi forte che non voglio perderti.





In nessun modo vorrei averti vicino

in nessun modo viverti lontano

per scomporre la parola amore

in due consonanti e tre vocali ci perdiamo

già le sei, il sole del mattino

svela ogni ombra per quello che è

tutti i frammenti di luna spezzati

sui quali Dio scrisse di me e di te.

Amici altrove, amici per errore

allontanarti per urlare per sempre

in testa il tuo nome

è un altro viaggio, mettila così

stringimi forte che non voglio perderti.

E quel rumore di fondo non smette mai

i lampi di felicità

l’eco della nostalgia.





Amici altrove, amici per errore

sbagliare strada, poi trovare in tutti i posti il tuo odore

è un altro viaggio, mettila così

stringimi forte che non voglio perderti.





Ascolta su: