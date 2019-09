Tiziano Ferro – Accetto Miracoli: audio e testo del nuovo singolo

Da venerdì 20 settembre 2019 è disponibile ovunque, anche in radio, Accetto Miracoli, secondo singolo estratto dal sesto album in studio omonimo, che vedrà la luce il 22 novembre 2019 via Virgin Records (Universal Music Italia), a poco meno di tre anni dall’ultima fortunata fatica discografica Il mestiere della vita. Leggi il testo e ascolta la nuova canzone.

Dopo il successo di “Buona (Cattiva) Sorte“, il cantautore di latina torna con quest’attesissimo secondo assaggio della sesta era discografica, un’intensa ballata prodotta dallo statunitense Timothy Zachery Mosley, in arte Timbaland, Angel Lopez & Federico Vindver, composta da Giordana Angi & Antonio Iammarino, nella quale la passione interpretativa di Tiziano onora al meglio la sua scrittura viscerale e un testo importante che prende in esame il rapporto con il proprio destino.

Tiziano Ferro – Accetto Miracoli testo

Non mi toccare… perché ti odio

non cancellarmi… perché ho bisogno

di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno

e riderò… finché non passa

e ti capisco… perché è la stessa

malinconia di quando tutto torna e niente resta.

Cosa ti lascio di me?

E di te io cosa prendo?

Prendo un tatuaggio

prendo quella sera

prendo questa lacrima

e cosa mi lasci di te?

E di come tu cosa prendi?

Scegli una canzone

scegli il mio silenzio

scelgo di non rivederti.

Nasce dal colore di una rosa appassita un’altra vita

poche idee o sempre le stesse, prometto “basta promesse”

e ho cambiato e ho cambiato e anche fosse l’ultima fermata

lascio la mia vita molto meglio di come l’ho trovata.





Fermo agli ostacoli

accetto miracoli.

Andiamo altrove… ma torneremo

non ti ho mai avuto… ma tu nemmeno

non temi neanche di

io spero ti perdoni lui almeno

lo avevo già previsto

le conseguenze sono tue

ti avevo avvisato

per l’ultima volta

e con questa sono due.

Nasce dal colore di una rosa appassita un’altra vita

poche idee o sempre le stesse, prometto basta promesse

e ho cambiato e ho cambiato e anche fosse l’ultima fermata

lascio la mia vita molto meglio di come l’ho trovata

di come l’hai lasciata!

come l’hai lasciata…





E con tutto ciò che ho visto è difficile capire se esisto!

e nonostante tutto ora mi guardo e poi mi chiedo “dove vai?”

Fermo agli ostacoli

accetto miracoli.





