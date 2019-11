Tiziano Ferro – Le 3 parole sono 2: audio e testo della nuova canzone

Le 3 parole sono 2 è la traccia numero otto racchiusa nell’album Accetto Miracoli di Tiziano Ferro, rilasciato il 22 novembre 2019 anche nella versione in spagnolo Acepto Milagros.

Il testo e l’audio della nuova gradevole canzone, scritta dall’interprete e prodotta da Timbaland, Angel Lopez & Federico Vindver. Anche questo è a parer mio un gran bel brano.

Tiziano Ferro Le 3 parole sono 2 testo

Partii a fine mese senza pretese

Partii per qualche giorno

E ancora non ritorno

E avevo solo giugno e il mio rimorso

E che ni fo**a l’anno scorso

Non è mai presto per un progresso, no.

Un incubo così pesante me lo vuoi dire come fa a finire?

Mi rispondi “Come gli incubi, tutti, quando apri gli occhi”.

È come fossi morto mille volte e poi risorto, amore mio ritorno.

Le tre parole in realtà sono due

Queste le mie mani, tocca, adesso sono tue

Lo penso, l’ho detto e di fatto ti amo

La fine è prevista perciò continuiamo.

Torturato da questo grande sole

Non ho più scuse per non uscire

Ci colse il freddo ma non fu eterno

Che lo voglia o meno è finito l’inverno.

E fuori è ottobre ma il sole scalda

La nostalgia non ricambiata

La solitudine alleata.





Con un futuro così nero e incerto me lo vuoi dire come faccio a dormire?

Mi rispondi: “Come gli uomini, tutti, chiudendo gli occhi”.

E chi è che perde in questo gioco disumano, in fondo tutti contro il mondo!

Le tre parole in realtà sono due

Queste le mie mani, tocca, adesso sono tue

Lo penso, l’ho detto e di fatto ti amo

La fine è prevista perciò continuiamo.

Torturato da questo grande sole

Non ho più scuse per non uscire

Ci colse il freddo ma non fu eterno

Che lo voglia o meno è finito l’inverno.

E mi piace, se mi piace

Indovinare dove andrò con te tra un anno

E mi piace, se mi piace

Non accontentarmi, adesso voglio il mondo

Il mondo

La terra

Il contrario di una guerra

Il tuo corpo addormentato

Che tace al risveglio

La pace

La mia pace.

Le tre parole in realtà sono due

Queste le mie mani, tocca, adesso sono tue

Lo penso, l’ho detto e di fatto ti amo

La fine è prevista perciò continuiamo.





Torturato da questo grande sole

Non ho più scuse per non uscire

Ci colse il freddo ma non fu eterno

Che lo voglia o meno è finito l’inverno

Le tre parole in realtà sono due

Ho poche cose e sono anche tue

Quindi non ti voglio bene, di fatto ti amo

E questa casa è nostra perciò conviviamo.

Oggi a L.A. c’è questo grande sole

Ti separano da lui poche ore

Fu tempo di neve e di grande fatica

Fu un grande lavoro e da grande lo racconterò.





