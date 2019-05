Tiziano Ferro – Buona (cattiva) sorte: audio e testo del comeback

Il cantautore di Latina, Tiziano Ferro, è tornato con il nuovo singolo Buona (cattiva) Sorte, disponibile ovunque dal 31 maggio 2019 via Universal Music Italia. Leggi il testo e ascolta la nuova canzone, scritta dallo stesso Ferro con la collaborazione di Emanuele Dabbono e Giordana Angi, con produzione di Timbaland, Federico Vindver & Angel Lopez.

Ovviamente questo pezzo, “che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato“, sarà incluso nel futuro settimo album in studio, successore dell’ultima fatica discografica “Il mestiere della vita” (dicembre 2016). A detta dell’artista, sarà un progetto “fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove“.

Tiziano Ferro Buona (cattiva) sorte testo

Download su: Amazon – iTunes

Hai gli occhi di tuo padre

la bocca di tua madre

sul tuo viso loro due stanno ancora insieme

ti ha distrutto l’amore

è il mio stesso veleno

26 lettere ed ancora non ci chiamiamo.

E’ un dolore di lusso il tuo

scritto di inchiostro nero che

getti sopra i vetri se non ti piace ciò che vedi.

Non preoccuparti amore mio (come on)

esisti tu, esisto solo io (come on)

ci rinnegano e ci lapidano e noi con quelle pietre

costruiremo una parete

nella buona, cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

nella buona, cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte.





Fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

non finirà nanananananana

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

fino alla morte finirà nanananananana

nanananananana nanananananana (fino alla morte finirà)

nanananananana.

E ora baciami forte

tra i dipinti al museo

mentre urli sei cambiato e rispondo non è vero

è un amore di lusso lì

scritto pure di lacrime

e dall’ossessione per il sapore del dolore.

Tu vuoi scegliere per mestiere

(nananananananana)

e diventare il mio carceriere

(nananananananana)

non capisco qual è il trucco

ma capisco qual è il piano

controllare da lontano.

Nella buona, cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

nella buona, cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

non finirà nanananananana

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

fino alla morte finirà nanananananana.





Ba-cia-mi

fino a quando vuoi

ba-cia-mi

come l’avessimo inventato noi

prendi me

con ogni mia ferita

prendi me

come per tutta la vita.

Nella buona, cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

nella buona, cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

non finirà nanananananana

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

fino alla morte finirà nanananananana.





