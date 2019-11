​tha Supreme – 23 6451: info e titoli delle canzoni dell’album d’esordio

23 6451 è il disco d’esordio del giovane e talentuoso produttore e rapper romano Davide Mattei, in arte ​tha Supreme, la cui uscita è fissata a venerdì 15 novembre 2019. I titoli delle canzoni e i featuring nel debut album, fuori nel formato CD, vinile e digitale.

Nel progetto di quest’artista classe 2001, vi saranno le già conosciute scuol4, 5olo, oh 9od ft. Nayt, m8nstar e l’ultimo fortunato e bel singolo blun7 a swishland, disponibile dall’8 novembre 2019, ma restano ben 15 tracce tutte ancora da scoprire.

Per quel che concerne i featuring, gli ospiti saranno Nitro, Lazza, la sorella Mara Sattei, Fabri Fibra, Dani Faiv, Mahmood e Marracash, che ricambia il recente favore nella traccia “Supreme (L’ego)” racchiusa nell’album Persona. Dulcis in fundo, nella track conclusiva “persona2”, vi sarà anche il contributo di Gemitaiz e Madman. Vi sono quindi artisti di grande rilievo che hanno scelto di dare il proprio contributo in questa prima era discografica di Davide, interamente ideata, scritta, mixata e autoprodotta, perché questo ragazzo è anche un abilissimo produttore, unico nel suo stile, già all’opera per artisti del calibro di Salmo, Izi, Nitro, Dani Faiv e Machete (mixtape).





Se il buongiorno si vede dal mattino, questo a parer mio potrebbe rivelarsi uno dei dischi dell’anno, cosa che auguro all’artista, che si distingue dagli altri per il suo approccio impetuoso e totale alla musica, che lo porta sin da giovanissimo a produrre, rappare e cantare, giocando con la voce in un modo del tutto inedito e gradevole.

23 6451 tracklist (​tha Supreme album 2019)

come fa1 2:08 2ollipop 2:29 f**k 3x 2:41 scuol4 2:49 [Video Ufficiale] 5olo 2:03 [Lyric Video] 6itch remix (con Nitro) blun7 a swishland 2:47 m8nstar 2:44 [Video] oh 9od – (con Nayt) [Lyric Video] 3:24 gua10 (Feat. Lazza) 2:57 parano1a k1d (Ft. Fabri fibra) 2:24 m12ano (Feat. Mara Sattei) 3:08 occh1 purpl3 (Ft. Marracash) 3:07 no14 (Feat. Dani Faiv) 2:56 ch1 5ei te 3:03 sw1n6o (Feat. Salmo) 3:04 7rapper ma1 1:26 8rosk1 (Ft. Mahmood) 2:51 bubb1e 9um 1:58 pers0na2 (Feat. Gemitaiz e Madman) 4:11