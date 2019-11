​tha Supreme & Marracash – occh1 purpl3: audio e testo della nuova canzone

In occh1 purpl3 (occhi purple), traccia numero tredici del disco d’esordio di ​tha Supreme, 23 6451, pubblicato il 15 novembre 2019, il giovane artista napoletano collabora con il rapper siciliano Marracash.

Il testo e l’audio della nuova canzone, scritta dai due rapper e prodotta da Supreme, come tutti i venti brani racchiusi nella prima era discografica, anticipata da singoli che hanno fatto togliere non poche soddisfazioni a questo giovane talento romano classe 2001.

tha Supreme occh1 purpl3 testo

Yeah

Sono triste e

Ho una canna d’erba nella tasca

Non l’accendo èerché se l’accendo dopo te la passo

E a me non passa

Guarda in pratica lo sto dicendo

Che non sono forte come a volte passa

Me ne fo**e se mi sto perdendo

E se sto perdendo quello che ci cambia

So che sto sbagliando strada

Eye pu-u-u-u-rple

Qui con me

Ed no-o-o-on sento nessuno

Pu-u-u-urple

Yeah, yeah, yeah oh ooh.

Bro

Soooo

Che un giorno tornerò

Non oggi che ho occhi purple

Purple, purple

Bro

Cammino sopra le lame

Non me ne fo-tte proprio niente

Di stare coi tuoi soci a leccare

Chi ti porterà il pane

A fare il chicchiricchino

Oooh

Ho, ho le mani legate, avanti lo so

Ho imparato a lottare col panico

Ma non abbastanza da farlo sfuggire a un bro-o-o-o-o





Sono triste e

Ho una canna d’erba nella tasca

Non l’accendo

Perché se l’accendo dopo te la passo

E a me non passa

Guarda in pratica lo sto dicendo

Che non sono forte come a volte passa

Me ne fo**e se mi sto perdendo

E se sto perdendo quello che ci cambia

So che sto sbagliando strada.

Eye pu-u-u-u-rple

Qui con me

Ed no-o-o-on sento nessuno

Pu-u-u-urple

Yeah, yeah, yeah oh ooh.

Mondo dello spettacolo

Lo spettacolo immondo

Tutti fingono a go go

Son finito in un gorgo

Sono in para, come avessi scopato la tipa al boss

Ma poi penso no

Ehi aspetta un secondo

Sono io il boss stron*o

Tutto stonato, Stonehenge

È il mio chemical romance

Apro gli occhi fuori Chernobyl

Non stressarmi se la accendo, please

Con le gambe posso andare ovunque

Frate eccetto li

Sei di certo snitch

Come Social Babbo

Occhi purple dopo 100 spliff

Benzo, benzodiazepina, ah

Verso verso ancora Minias

Penso penso a mia zia Ervina, ah

La famiglia giù in Sicilia

Educati alla guerriglia

Su un Ducati o su un Aprilia

Sento il ghetto che bisbiglia, bro

L’eco dentro una conchiglia.





Sono triste e

Ho una canna d’erba nella tasca

Non l’accendo

Perché se l’accendo dopo te la passo

E a me non passa

Guarda in pratica lo sto dicendo

Che non sono forte come a volte passa

Me ne fo**e se mi sto perdendo

E se sto perdendo quello che ci cambia

So che sto sbagliando strada

Eye pu-u-u-u-rple

Qui con me

Ed no-o-o-on sento nessuno

Pu-u-u-urple

Yeah, yeah, yeah oh ooh.





