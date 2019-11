Tony Colombo & Emiliana Cantone in duetto nel contagioso Tu con Lei…Io con Lui: testo e video

Rilasciato domenica 10 novembre 2019, Tu con Lei…Io con Lui è un contagioso singolo che vede duettare i cantanti campani Tony Colombo e Emiliana Cantone e il video ufficiale sta diventando virale; basta infatti andare nella sezione Tendenze di Youtube per accorgersene. Il testo, l’audio e il filmato diretto da Marco Cantone.

Nella canzone [autori: V. D’Agsotino, L. Barbato, A. Colombo], i due interpreti neomelodici cantano una storia d’amore tra due persone, che dopo essersi amati follemente, troncano il loro rapporto per futili motivi, ma in realtà questa love story vive ancora dentro di loro, che così un bel giorno e a distanza di tempo decidono di vedersi nello stesso luogo in cui scattò la prima scintilla: il lungomare di Napoli. Questo pezzo segue la hit estiva Si Cchiu’ Forte E Me, di cui si è avuto il piacere di parlare in questo sito.

Tony Colombo & Emiliana Cantone Tu con Lei Io con Lui testo

[Emiliana]

Tu con lei, io con lui

Sott o ciel e margllin

ma pecchè proprij ca’

serv sulament a m distruggr

tu o curagg nun o tien ra lassá (lassá, lassá, lassá)

[Emiliana]

Nun guardá, nun trmmá

tant e nuij nun sap nient

statt ca, vado via

pur chesta ser torn a perdr

tant arint ormai so mort già.

[Tony]

Nuij ch simm ancor nammurat

ch facimm rind e bracc e ch nun simm nammurat

si sapiss sti serat comm arapn e ferit

ropp ca tagg incuntrat

nziem a chest caggia fa

[Emiliana]

nuij ca appartnimm e nammurat

ca nun sann mai lassat pur ropp che frnut

par ca tagg scurdat, po t vec natavot

e ritorn ind all’infern, addo’ me rimast tu.

[Emiliana]

Senza lui, mo sto ca’

so vnut natavot

non lo so come mai

ma staser l’ha capit subit

ca chist’uocchij s frmavn addu’ te (addu’ te)





[Tony]

Ch vuo fa’, nun pazziá

fai paur si t ngazz

vuo alluccá, nun o fa’

a sto accumpagnann e torn a scennr

e t ric tutt a vritá.

[Tony]

Nuij ch simm ancor nammurat

ch facimm rind e bracc e chi nun simm nammurat

si sapiss sti serat comm arapn e ferit

ropp ca tagg incuntrat

nziem a chest caggia fa.

[Emiliana]

nuij ca appartnimm e nammurat

ca nun sann mai lassat pur ropp che frnut

par ca tagg scurdat po t vec natavot

e ritorn ind all’infern, addo’ me rimast tu.

[Tony]

Si putiss immaginá

quanti vot m sunnav

ca turna a t vasá

ca nun er mai frnut

ca vuliv semb a me

pecchè e nammurat over nun s lassn.

[Emiliana]

pur senza c pnsá

miezz a gent ca c vern

t vogl e t vasá

nun mbort chiu e nisciun

e si putessn parlá

chist ammor ric tutt a vritá.





[Insieme]

si giramm o munn mill vot

comm a nuij nun a truamm

nata coppij e nammurat

[Tony]

man e man natavot

e a chiu bella cammnat

annanz o mar e sta città.





