​tha Supreme & Mahmood – 8rosk1: audio e testo del nuovo brano

In 8rosk1 (Broski), diciottesima e terzultima traccia dell’album di tha Supreme, 23 6451, il rapper collabora con cantautore milanese Mahmood.

Il testo e l’audio di questo nuovo pezzo prodotto dallo stesso Davide Mattei, meglio conosciuto come tha Supreme.

tha Supreme 8rosk1 testo

Yay, oh

Hey, yeah

Broskino

Fake bitch, quelle le ho lasciate a scuola

Ho la playlist con me, tra me e me, me tra me e i miei

Broskino

Fake bitch, quelle le ho lasciate a scuola

Ho la playlist con me, tra me e me, me tra me e i miei.

Hey, fammi un’altra canna

No non ho più la calma

Bro, mamma che mi chiama, chiama, chiama

Non più xanax, non più casa

O strada, o brotha

Yeah bitch, non sto più con i miei fantasmi

Rigiro e non captavo i drammi

Chiamo la mia lady stan-by

Perché mi aiuta a scordarli

Perché non so di che parli

Perché se muori sali di follow

Ma smetti di followarti

Un po’ come loro, hey

Fingi a distanza

E tu non sei loro, neanche morto.





Yeah, yeah, mi faccio un tiro e solo resto coi miei

Yeah, faccio un tiro e resto solo coi miei

Broskino

Fake bitch, quelle le ho lasciate a scuola

Ho la playlist con me, tra me e me, me tra me e i miei.

[Mahmood]

Non ho più tanta voglia di ripetermi

Stare qui nella doccia ancora a chiedermi

Se ci sta la tua faccia, non mi darà

Più la forza per rimettermi in gioco

Fan*ulo tu e le tue pare da poco

Tu canti ma ti sento fuori fuoco

Se sei Magmar, io ti faccio maremoto

Voglio bere ma la voce mi va via

Alla scuola preferivo casa mia

Uscivo solo se non prendevo 3

Ca*zo te ne fai della filosofia?

Ho voglia di perdermi sopra lo spazio

Con una canna, però

Baby, se non torno ti chiamo da sotto

Tu rispondi.

Yeah, io faccio un tiro resto solo coi miei

Yeah, faccio un tiro resto solo coi miei





Broskino

Fake bitch, quelle le ho lasciate a scuola

Ho la playlist con me, tra me e me, me tra me e i miei

Broskino

Fake bitch, quelle le ho lasciate a scuola

Ho la playlist con me, tra me e me, me tra me e i miei





