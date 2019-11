tha Supreme – parano1a k1d feat. Fabri Fibra: audio e testo del nuovo brano

Il testo e l’audio di parano1a k1d (paranoia kid), di tha Supreme feat. Fabri Fibra, undicesima traccia dell’album 23 6451, il primo del giovane artista capitolino, pubblicato il 15 novembre 2019.

Questa era una delle tracce più attese del disco d’esordio interamente autoprodotto dall’artista capitolino, se non altro perché vanta la collaborazione di uno dei maggiori esponenti della scena rap nazionale. Devo ammettere che la canzone è niente male e probabilmente la prima era discografica, anticipata da singoli che hanno fatto togliere non poche soddisfazioni da questo giovane talento romano classe 2001, è destinata a rivelarsi un grande successo.

Uoh, ehi, oh, oh!

Yeah, se resto in bilico, cresco minimo

Capisco che fare dal destro al livido

Uh, non so te che te senti l’estro lirico

Rido perché, bro, tutto questo è ridicolo

Ti dico no, cerchi sempre la hit

Ma indovina, flop

Tu vuoi quella carina, cagnolina, oh

Peccato che debba prima far la fila tipo show

E sono un po’ preso male nel backpack, polvere

Se canto sembro normale, ma che c’è? Che te ne frega?

Sono qui per spaccarti, il contrario di downsmack

Questo è un preliminare, questo preliminare che fre





Okay, che fre

Giro un’altra canna d’erba okay, o-okay

Se non parlo è perché sono in paranoia

Pa-pa-pa-paranoia kid, frate mollami

E se mi cerchi kiss, paranoia kid

Paranoia kid, paranoia kid, paranoia kid.

[Fabri Fibra]

Ah, paranoia kid

M’imparanoia chi

Non impara a capire

Meglio cambiare direzione, oh

Spero ti serva di lezione, oh

Ragazzi vestiti puliti in giri poco puliti

Tutti amici finché non rimangono con due spicci

Me ne frego cosa pensi, cosa fai, cosa dici

Questo è il meglio non è colpa mia se non lo capisci

Tha Supreme e Fibra, seh

La gente vuole solo commentare, frate mezza scena è all’ascolto

Aspetta, shh (cosa?), qualcuno sta parlando male

Oppure sono io paranoico?

E ho fumato così tanto perso nella paranoia

Che mi sono risvegliato in un hotel in California

La strofa la chiudo con questo flow del nove sei

Parlo poco pure in tour, dovevo fare il DJ.

Okay, che fre

Giro un’altra canna d’erba okay, okay

Se non parlo è perché sono in paranoia





Pa-pa-pa-paranoia kid, frate mollami

E se mi cerchi kiss, paranoia kid

Paranoia kid.





