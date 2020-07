​tha Supreme – 0ffline ft. bbno$: ascolta il nuovo singolo

Offline è un singolo che segna la prima collaborazione del rapper capitolino ​tha Supreme, con un artista internazionale, vale a dire con il canadese bbno$ (che si pronuncia baby no money), quello della hit dell’estate 2019, Lalala con Y2K, per intenderci. Leggi il testo e ascolta questo pezzo.

L’artista dei record classe 2001, Davide Mattei, alias ​tha Supreme, e il collega di Vancouver classe 1995, Alexander Gumuchian, meglio conosciuto come bbno$, hanno unito le forze in questo scoppiettante brano, scritto a quattro mani dagli interpreti e prodotto da Davide, che come ben saprete, oltre ad essere un ottimo rapper, è anche un abile producer.

Come di consueto, anche il titolo di questa coinvolgente canzone, aggiunta alla versione digitale del disco d’esordio 23 6451, presenta un numero che sostituisce una lettera, nello specifico lo zero prende il posto della O.

Testo 0ffline tha Supreme

[Rit.]

Dovrei con la mia mente veramente staccare, andare offline

Dimmi perché, sempre te, che non sei dei miei

Con la tua faccia da “So tutto”, poi non sai mai un ca**o fra’

Dovrei dire a ‘sta gente che non sente: “Frate’ appiccia ‘sto blunt”

Ti vengon le coliche, bruh di che? Ma ok

Non vali niente, quindi se qualcuno vale non lo sai

[1a Strofa]

Oh, ti prenderò rose che farai appassire

Se tra dire e fare ce ne vuole

Vedrai le spine, due o tre lire di motivazione

Ma mica il tuo amore, ma mica il tuo cuore, detto “Cuore di ice”

Se penso alle parole per potermi esprimere

Non mi esprimo e sembro un cantastorie

Come dire, fino a questa fine, che ci tiene a cuore

Ma non so se dirle: “No” oppure: “Sì” oppure: “Boh”, yeah, yeah

Ma se vai su YouTube, quello parla di me

Che se parlo di ansia & blunt, mmmh, non vuol dire “sto male”

E quante cose professore non ti ho mai detto

Non andavo a scuola, eppure new school, sono dentro

Ho consumato suole per le suore che fan le escort

Trasformo il dolore in Do-Re-Mi e fa male lo stesso

[Rit.]

Dovrei con la mia mente veramente staccare, andare offline

Dimmi perché, sempre te, che non sei dei miei

Con la tua faccia da “So tutto”, poi non sai mai un ca**o fra’

Dovrei dire a ‘sta gente che non sente: “Frate’ appiccia ‘sto blunt”

Ti vengon le coliche, bruh di che? Ma ok

Non vali niente, quindi se qualcuno vale non lo sai





[2a Strofa: bbno$] (vai alla traduzione)

Yeah, yeah, yeah

I get it, I know you love to hate me

I’m moving on, on-on, on-on

I get it, I know you like to date me

But you’re wrong, wro-wrong, wro-wrong

I left her for the money, tearin’ up

Side bitch didn’t really, really care enough

I’m sorry though, your number’s blocked

Stop, stop, stop, girl, you got dropped

You didn’t believe me (No)

You didn’t trust me (No)

Well, I can guarantee that you gon’ put my music on (Haha)

I had some patience (Yeah), I found a cadence (Mhm)

I found enough to say, “Thank you all who did me wrong”

Well, I’ll be honest, I ain’t that sympathetic

I had a problem about givin’ a shit, I’m apathetic

I’m a leader than the rest, and I know I’m hypothetic

I got no problem makin’ a couple of big hits

So, I wouldn’t sweat it, haha

[Rit.]

Dovrei con la mia mente veramente staccare, andare offline

Dimmi perché, sempre te, che non sei dei miei

Con la tua faccia da “So tutto”, poi non sai mai un caxxo fra’

Dovrei dire a ‘sta gente che non sente: “Frate’ appiccia ‘sto blunt”

Ti vengono le coliche, bruh di che? Ma ok

Non vali niente, quindi se qualcuno vale non lo sai

[3a Strofa]

Ho sbalzi di ‘sto umore, come un’ascensore

Dico: “Sono sfranto da ‘ste storie”, non vedo un colore

Ma venti, mezzo secondo, brother

Ci faccio un quadro un po’ malato, ce l’ho già in mente

Ok, e qui fare il rapper, quanto vorrebbe?

Una tua canzone tipo le tette del mio influencer

Non andavo da scuola ma sono la new school

Quella vorrebbe come col re

Quello col rap me fa veni’ lo stress

[Rit.]

Dovrei con la mia mente veramente staccare, andare offline

Dimmi perché, sempre te, che non sei dei miei

Con la tua faccia da “So tutto”, poi non sai mai un caxxo fra’

Dovrei dire a ‘sta gente che non sente: “Frate’ appiccia ‘sto blunt”

Ti vengon le coliche, bruh di che? Ma ok

Non vali niente, quindi se qualcuno vale non lo sai

[Outro]

Uoh, oh, oh, oh, oh, bruh di che? Ma ok

Non vali niente, quindi se qualcuno vale non lo sai

Skrrr, tha Supreme









La traduzione della strofa in inglese di Offline

Si si si

Ho capito, so che ti piace odiarmi

Vado avanti, avanti, avanti

Ho capito, so che ti piace uscire con me

Ma ti sbagli, sba-sbagli, sba-sbagli

L’ho lasciata per i soldi, da piangere

La scopamica non se ne fregava abbastanza

Mi dispiace però, il tuo numero è bloccato

Ferma, ferma, ferma, ragazza, sei stata scaricata

Non mi credevi (No)

Non ti fidavi di me (No)

Bene, posso garantirti che metterai la mia musica (Haha)

Ho avuto un po’ di pazienza (Sì), ho trovato una cadenza (Mhm)

Ho scoperto abbastanza per dire “Grazie a tutti coloro che mi hanno trattato male”

Bene, sarò onesto, non sono così simpatico

Ho avuto un problema fregarmene un ca**o, sono apatico

Sono un leader più degli altri e so di essere ipotetico

Non ho problemi a creare un paio di grandi successi

Quindi, non mi preoccuperei, ahah

