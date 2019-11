tha Supreme & Salmo – sw1n6o: testo e audio della nuova canzone

In sw1n6o (swingo), simpaticissima sedicesima traccia dell’album 23 6451 di tha Supreme, pubblicato il 15 novembre 2019, il rapper duetta con il collega sardo Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu.

Il testo e l’audio del nuovo brano, prodotto dallo stesso tha Supreme, come del resto l’intero interessante disco d’esordio del giovane rapper e produttore romano.

tha Supreme sw1n6o testo

Ye-e-y-e-ah

Capisci se swingo le parole (swingo le parole)

Non avere paura (non avere paura)

Di stare con persone (di stare con persone)

Tu-tutti sono come te

Swingo le parole (swingo le parole)

Non avere paura (non avere paura)

Chi sta con il timore (chi sta con il timore)

Fa boom proprio come un jet

Vado via per un po’ (vado via per un po’), yah

Importa niente di Po-o-orsche

Comunque perché no?

Un giorno potrò

Ci metto il forse però

Sennò mi iello un po’

Sennò’ poi sembro un bro

Che se la ho, che se la tira

Bro’, tipo una figa strong

Tipo una stron*a-a-a da manicomio

Tipo rocksta-a-a-a-r

Twenty, twenty-four (four), sono i miei flow

Solo in questa song, oh-uo, oh-uo-o

Swing, swing, swing, swing

Swing, swingo le parole

O-o-ok, ok, ok.





Capisci se swingo le parole (swingo le parole)

Non avere paura (non avere paura)

Di stare con persone (di stare con persone)

Tu-tutti sono come te

Swingo le parole (swingo le parole)

Non avere paura (non avere paura)

Chi sta con il timore (chi sta con il timore)

Fa boom proprio come un jet

[Salmo]

yES, Ehi, ehi

Della scena rap ne ho le pa*le piene

Quello che faccio non ti va mai bene

Guarda che grande ‘sto ca**o che mene

Tanto poi mi fanno un meme

Penso col ca**o che perché mi conviene

Aprirò un conto alla banca del seme

Swingo parole

Come la Rettore dammi una lametta, mi taglio le ve-ne

Ehi, non voglio pensare, bro, versa da be-re

Ehi, ehi, ho perso la fame ma adesso ho più se-te

Ehi, vomito tutto il mio odio

Meglio che restare sobrio

Sono l’orgoglio di ‘sto manicomio, uh, ah

Vieni che te la do tutta

Lei che si inzuppa

Piglia ‘sta zuppa

Mentre si trucca

Che figlio di pu-, ah

Dice che sta vita è una meretrice

Raddoppio i miei soldi, bro, calcolatrice

Rapino ‘sti scemi, una mitragliatrice

Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta (uh, damn)

Stanotte c’ho ancora l’inferno riflesso nell’iride, uh (wow)

I soldi non ti fan felice ma ti fan sorridere, uh (wow)

Fac-simile, versa nel mio conto sono Iban il Terribile.





Capisci se swingo le parole (swingo le parole)

Non avere paura (non avere paura)

Di stare con persone (di stare con persone)

Tu-tutti sono come te.

Swingo le parole (swingo le parole)

Non avere paura (non avere paura)

Chi sta con il timore (chi sta con il timore)

Fa boom proprio come un jet.





