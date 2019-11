Simply Red – Sweet Child: audio, testo e traduzione della canzone

Sweet Child è un singolo dei Simply Red pubblicato il 30 settembre 2019, anticipando il dodicesimo album in studio Blue Eyed Soul, pubblicato il successivo 8 novembre.

Scritta dal frontman Mick Hucknall, questa dolcissima canzone ha fatto seguito al primo estratto dal disco “Thinking of You”. Il testo, la traduzione e l’audio.

Sweet Child testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Ooh, sweet child

We’d better take care of you

Ooh, sweet child

‘Cause you, you, you

Are the future

I see tears where there should be joy

For every little girl

And every little boy

A desert that needs some rain

To help you out and ease your pain

Sweet child

Sweet child of mine

Ooh, sweet child

Never, never, never be blue

Ooh, sweet child

Yes, you, you, you

Are our future

We know that you are

And I’m hoping that you will go far

And whatever you need

I’ll try to be with you

‘Cause you, you, you

Are the future, yeah-yeah, yeah

Oh-oh, yeah

Sweet child

Yeah-yeah, yeah

Ooh, sweet child

I’m gonna take care of you

Ooh, sweet child

We’d better do nurture for you, yeah, you, yeah

Alright

Alright





I can feel it, baby

You’re my sweet child of mine

And I love ya

Always, I will love ya

Sweet child of mine

Sweet child of mine

Alright

Oh, baby





Ooh, dolce bambina

Sarà meglio se ci prenderemo cura di te

Ooh, dolce bambina

Perché tu, tu, tu

Sei il futuro

Vedo lacrime dove dovrebbe esserci gioia

Per ogni ragazzina

E ogni ragazzino

Un deserto che ha bisogno di pioggia

Per aiutarti e alleviare il tuo dolore

Dolce bambina

Dolce figlia mia

Ooh, dolce bambina

Mai, mai, mai essere triste

Ooh, dolce bambina

Sì, tu, tu, tu

Sei il nostro futuro





Sappiamo che lo sei

E spero che andrai lontano

E qualunque cosa ti serva

Cercherò di essere con te

Perché tu, tu, tu

Sei il futuro, sì-sì, sì

Oh-oh sì

Dolce bambina

Si-si, si

Ooh, dolce bambina

Mi prenderò cura di te

Ooh, dolce bambina

Faremo meglio a nutrirti, sì, te, sì

Va bene

Va bene

Lo sento, piccola

Sei la mia dolce figlia

E ti voglio bene

Sempre, ti vorrò bene

Dolce figlia mia

Dolce figlio mia

Va bene

Oh piccola

Ascolta su: