​tha Supreme & Nitro – 6itch Remix: audio e testo

​tha Supreme e Nitro insieme in 6itch Remix, sesta traccia del disco d’esordio 23 6451, disponibile ovunque da venerdì 15 novembre 2019 via Sony Music Italia.

Il testo e l’audio di questa nuova versione del brano, impreziosita dalla voce di Nicola Albera, artisticamente conosciuto come Nitro, originariamente rilasciata il 26 settembre 2017.

tha Supreme 8rosk1 testo

La mamma che mi chiama

E lei sta preoccupata

Fumo e sto nella culla

La luna vuole calma

Ma sono tutte bi-, bi-, bi-, bi-, bitch

Ma non sopporto bi-, bi-, bi-, bi-, bitch

La mamma che mi chiama

E lei sta preoccupata

Fumo e sto nella culla

La luna vuole calma

Ma sono tutte bi-, bi-, bitch

Ma non sopporto bi-, bi-, bitch

Fame di sogni, yah yah

O la palmi o la fumi, yah yah

Sai che poi non ritorni, yah yah

Male che vada scappa, yah yah

Rido ah, rido ah, ma my god tu sai già

Scappi te e vivo i sogni, yah yah

Double cup, falla te o fammi un tè, fai un po’ te

Basta che scende l’ansia, mamma

Per la fame e non fama, vivo i sogni tutti i giorni

Fai lo storto, come torni

Non ritorni, con la droga in corpo e i soldi

Vuoi risolvo, ma risolvi? (ma risolvi?)

Te lo devo dire oggi

Anche doma che non si sa mai se poi abbocchi

Che la tocchi piano e poi dice che la compri

Buona vita a te e a quei monchi





La mamma che mi chiama

E lei sta preoccupata

Fumo e sto nella culla

La Luna vuole calma

Ma sono tutte bi-, bi-, bi-, bi-, bitch

Ma non sopporto bi-, bi-, bi-, bi-, bitch

La mamma che mi chiama

E lei sta preoccupata

Fumo e sto nella culla

La Luna vuole calma

Ma sono tutte bi-, bi-, bitch

Ma non sopporto bi-, bi-, bitch

[Nitro]

Non sopporto questa bitch

Ricordi quando ero a scuola, mon amì

Ora sono come una droga

Provami, e mollami, wanna be

Pensi che quando mi followi

Stia ad immaginare tu che me lo swallowi

Io mi vorrei dissolvere, corre come un quarter back

Tra antidepressivi e film di Cronenberg

Ho casini da risolvere

Prenderei la vita per poi riavvolgere

“Scusa ma’, devo rispondere”

C’è mamma che mi chiama, da inizio settimana

Mi dice “Stai attento, tu fot*ili o fatti fo*tere”

Io mangio marijuana, sennò l’ansia mi sbrana

Perché mi devo evolvere, un po’ per me

Un po’ per non accorgermene, di cosa non faresti per due followers

Quindi attenta, bitch principessa

Ma di chi potevi stare con il re, fai la commessa

La mamma che mi chiama

E lei sta preoccupata

Fumo e sto nella culla

La luna vuole calma

Ma sono tutte bi-, bi-, bi-, bi-, bitch

Ma non sopporto bi-, bi-, bi-, bi-, bitch

La mamma che mi chiama

E lei sta preoccupata

Fumo e sto nella culla

La luna vuole calma

Ma sono tutte bi-, bi-, bitch

Ma non sopporto bi-, bi-, bitch





Ma sono tutte bi-, bi-, bitch

Ma non sopporto bi-, bi-, bitch

Ma sono tutte bi-, bi-, bitch

Ma non sopporto bi-, bi-, bitch

Yeah





