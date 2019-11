​tha Supreme – 2ollipop: audio e testo

2ollipop (lollipop) è la simpaticissima traccia numero due racchiusa in 23 6451, album d’esordio del rapper e produttore ​tha Supreme, negli scaffali dei negozi da venerdì 15 novembre 2019.

Il testo e l’audio di questa contagiosa canzone, una delle più apprezzate della prima era discografica del giovane artista romano.

tha Supreme lollipop testo

Download su: Amazon – iTunes

Yeah, eh-eh

Lollipop, ok

Non sto con bitch col cuore fake e le scarpe di marca

Collane d’oro, vesto woh-oh, fai: “woh-oh”

Ti scapperà uno “yeah”, è a te

Che piace

Lollipop, ok

Non sto con bitch col cuore fake e le scarpe di marca

Collane d’oro, vesto woh-oh, fai: “woh-oh”

Ti scapperà uno “yeah”, è a te

Che piace





Lollipop, sono un po’ fatto coi miei bro

Fate flex, gang, yo, già che ci stai caccia uno “skrtt”

Per ignorarvi faccio “uuh-uuh”

‘na J enorme, sto

Fatto, fre’, ok

Anche a scuola, anche a scuola, ehi

Sempre di Mary Jane, mmh

Nel mio backpack, ehi

Voi solo tre babbei

Senza di lei, sareste tipo il nulla totale, yeh-eh

Questa mi manda nota vocale nei DM, mmh

Vorrebbe essere mia lady, eh, mmh

Ci penso un po’ e ti scrivo un email

Ah ah, ah

Lollipop, ok

Non sto con bitch col cuore fake e le scarpe di marca

Collane d’oro, vesto woh-oh, fai: “woh-oh”

Ti scapperà uno “yeah”, è a te

Che piace

Il lollipop

Vedo un mon frero che sta al top

Tu flow, per flop, non tiri un sacco tipo boxe

Perché non spacchi, dici: “Bhoo”

Se parli non ti ascolto, oh no, no, no, no, no, no

Per evitare i problems

Sono comodo comodo, mi leggo un altro DM

Questa vorrebbe l’oro, no che no, che non glielo do

Vorrebbe solo sistemarsi con me, yeah

Nelle mie storie, vedi ragazze fragili, facili

Che non vogliono delle fesserie, che le tengono in piedi

Facendo una brutta fine, io che non riesco a capire

Forse è colpa del

Lollipop, ok

Non sto con bitch col cuore fake e le scarpe di marca

Collane d’oro, vesto woh-oh, fai: “woh-oh”

Ti scapperà uno “yeah”, è a te

Che piace





Lollipop, ok

Non sto con bitch col cuore fake e le scarpe di marca

Collane d’oro, vesto woh-oh, fai: “woh-oh”

Ti scapperà uno “yeah”, è a te





Ascolta su: