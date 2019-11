​tha Supreme no14 feat. Dani Faiv: audio e testo della nuova canzone

Si parla di noia nella traccia numero quattordici dell’album di debutto 23 6451, del rapper e producer romano ​tha Supreme, disponibile dallo scorso 15 novembre.

Il testo e l’audio della nuova canzone, scritta la collaborazione del rapper ligure Daniele Ceccaroni, in arte Dani Faiv. La produzione è opera dello stesso tha Supreme, che ha prodotto tutte le tracks della prima fortunata era discografica. Come tutte le canzoni, anche per il titolo di no14 viene utilizzato l’alfabeto Leet (ovvero la sostituzione di lettere con numeri graficamente simili), e non è un caso che anziché “ia” abbia utilizzato il 14, visto è che è quattordicesima track.

​tha Supreme – Noia testo

Yeah, yeah-yeah

Yeah-yeah

Yeah-yeah

Non sopporto la noia, stavo sempre in mezzo ai guai

So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce

Bene quello che intendo, sennò non ci siamo

Dici di no, allora vorrei sapere tu che fai

Non sopporto la gente che si dice sempre: “Mai”

So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce

Bene quello che intendo, sennò non ci siamo

Dici di no, allora vorrei sapere tu che fai





Ma cosa fate oggi? Io mi annoio

Io mi finisco tutta la serie oppure dormo

Oppure vedo qualcuno che appoggi ‘sto mio sogno

Oppure torno a sognare da solo o da sbronzo, oh

Mi sveglio male la mattina, yah

Non voglio vedere pa’, rah

E quindi l’accendo, rah, rah

E quindi l’accendo, rah, rah

E ti mando due kiss (yeah), ti mando due ki’, ti rimando due kiss

Ma rispondi, please (yeah), ma che te la tiri? Dai, fatti due tiri

Sto sulla luna (uh), non fate i bambini, non fate i carini

Se poi siete squali, tarpate le ali ad amici e vicini

Non sopporto la noia, stavo sempre in mezzo ai guai

So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce

Bene quello che intendo, sennò non ci siamo

Dici di no, allora vorrei sapere tu che fai

Non sopporto la gente che si dice sempre: “Mai”

So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce

Bene quello che intendo, sennò non ci siamo

Dici di no, allora vorrei sapere tu che fai

[Dani Faiv]

Anche questa notte faccio guai

Non mi importa se mi chiedi come voglio farli

Sopra il palco casca l’Inferno

Ansia al collo non si toglie, sembra una sciarpa d’inverno

E volo su, amo il blu

Sguardo in su come parlassi a mio nonno

E ci faccio su, quindi faccio su

La gente che giura alla fine sta mentendo

Lo senti cosa dici? Fra’, non siamo amici

Se dici che il mondo è un posto dove star divisi

Per me sei solo noia

L’odio costa come Goyard

Dicon: “Dani, com’è?”, privé, cachet, facce

Te se sei te, foto con me

Per eccitare te

Per avere e citare me con gli altri

E c’ho un peso sullo stomaco come quando alleno il diaframma

Credo solo a mia mamma

Se pensi a tutto quello che è successo fino ad ora

Viviamo poco più di una farfalla





Non sopporto la noia, stavo sempre in mezzo ai guai

So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce

Bene quello che intendo, sennò non ci siamo

Dici di no, allora vorrei sapere tu che fai

Non sopporto la gente che si dice sempre: “Mai”

So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce

Bene quello che intendo, sennò non ci siamo

Dici di no, allora vorrei sapere tu che fai





Ascolta su: