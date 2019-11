​tha Supreme – ​come fa1: audio e testo del nuovo brano

​come fa1 (come fai) è la traccia che apre 23 6451, il primo album del di ​tha Supreme, disponibile ovunque dal 15 novembre 2019.

Il testo e l’audio di questa simpatica canzone facente parte della prima era discografica del giovane rapper e produttore capitolino.

​tha Supreme – ​come fai testo

Download su: Amazon – iTunes

Yeee-eeh, eh

Yeee, yeeh

Yeee-eeh, yeeeh

Yeee, yeeh





Okay, non è okay

Voglio stare calmo

Ma no, no, non ho spazio qua, yeh

Eh, ehi no fake, non ho fake tra gli amici, yah

A volte mi chiedo: “Ma tu come fai?”

Yeah, ehi, yeh

A volte mi chiedo: “Ma tu come fai?”

Ehi

Come fa-aai?

Ehi bro’, sto preso male

A quanto pare, non importa a te, yeh

Stavo sempre in camera a aspettare che arrivava lei, yah

Ho lasciato stare per non fare il finto preso a bene

E uscivo solo a bere

Ma fuck bitch

Non sei una bitch?

Molla la bitch

Mollami please

Non stare qui con me sennò

Finisce male, yeh, ehi

No male

Tipo che non sto più tra le persone

Posso urlare

Ma tanto nessuno mi sente

Yeh

Posso urlare

Ma tanto nessuno mi sente





Eh-ehi okay, non è okay

Voglio stare calmo

Ma no, no, non ho spazio qua, yeh

Eh, ehi no fake, non ho fake tra gli amici, yah

A volte mi chiedo: “Ma tu come fai?”

Yeah, ehi, yeh

A volte mi chiedo: “Ma tu come fai?”

Ehi

Come fa-aai?





Ascolta su: