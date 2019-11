tha Supreme & la sorella Mara Sattei duettano in m12ano: audio e testo della nuova canzone

In m12ano (Milano), dodicesima traccia dell’album 23 6451 di tha Supreme, il rapper collabora con la sorella e cantante Mara Sattei, al secolo Sara Mattei, anche se non è la prima volta.

Il testo e l’audio della nuova canzone, prodotta dallo stesso tha Supreme, che segna il quarto lavoro insieme alla sorella, dopo “Mama Oh” (2017) e le più recenti “Nuova Registrazione 326” e “Nuova Registrazione 326” (2019), prodotte da questo giovane fuoriclasse, molto originale anche nella scelta dei titoli dei suoi brani.

tha Supreme m12ano testo

E g-giravo Milano con, con, con te

Stavamo girando due storie

Distratto, di scatto, qui piove

[Insieme]

C’è la Luna

C’è-c’è

C’è

C’è

C’è la Luna

[Mara Sattei]

Hey, c’è la Luna in una stanza

Non vedevo neanche me (Non vedevo neanche me)

Dimmi poi quanto manca

Il cielo di notte (di notte)

C’ho quattro sogni in tasca

E luci d’appendere (luci d’appendere)

Se quando alla fine manca l’aria-ia-a

E suona, su un piano qui al buio

No qui non sente nessuno

Se non ci stai-ia-a

Scusa se prendo e mi butto

Lancio nel mondo uno sputo

Se non ci stai te (se non ci stai io non so chi sei)

Se non ci stai te (se non ci stai io non so chi sei)

Dimmi dove stai (se non ci stai io non so chi sei)

Che io poi mi contraddico

Perché sono sempre la stessa.





E g-giravo Milano con, con, con te

Stavamo girando due storie

Distratto, di scatto, qui piove

[Insieme]

C’è la Luna

C’è-c’è

C’è

C’è

C’è la Luna

Hey, yeah

Fra qua è un casino

Non so più dove mettere quel comodino

E quelle cose che metterei nel tavolino

E quel cuscino che mi ha fatto lei

Quasi quasi brucio tutto

Non fo**e se sembra brutto

Voglio spazio in questa stanza

Quindi me ne fo**o

Prendo un pezzo e brucio tutto

Prendo un pezzo e brucio tutto

Frate è questo, non c’è il trucco

Nella mente è tutto.

E g-giravo Milano con, con, con te

Stavamo girando due storie

Distratto, di scatto, qui piove





[Insieme]

C’è la Luna

C’è-c’è

C’è

C’è

C’è la Luna.

C’è

C’è la Luna.





