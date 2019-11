​tha Supreme – ch1 5ei te: audio e testo della nuova canzone

ch1 5ei te (Chi Sei Te) è la traccia numero quindici dell’album 23 6451, disco d’esordio del rapper e produttore ​tha Supreme, pubblicato venerdì 15 novembre 2019.

Il testo e l’audio di questa simpatica e contagiosa canzone, racchiusa prima era discografica del giovane artista romano, che come tutti i brani, è stato scritto e prodotto da lui.

​tha Supreme – Chi Sei Te testo

Ehi, e-eeeh

Yee-e-eeeh

Yee-eeeh

E lei mi chiederà

Se posso darle ascolto, un cin cin con la-a

Pare, quindi sto solo

Oppure con i miei, ehi

E non so più chi sei te

Mi levi il follow, ah

Sai quanto me ne fo**e?

Non sopporto qua

Ci vivo solo di notte in giro con i miei, ehi

E non so più chi sei te

Abbiamo provato droghe leggere e pesanti, ma non è okay

E giro in zona distante dagli altri quando non so più chi sei te

Non voglio saperlo

Eeeh-eh-eh-eh-eh

Mi fa male questa, vorrebbe il mondo

Quindi accendo questa, fan*ulo il mondo

Qui chi cerca presto, no, non trova niente

Resto, no, non credo a niente

Questo ci chiude il mondo

Eh ya, io credo in questo da

Da quinta elementa’

Tu mi sa che stai indietro

Vorrei vederti qua

Cosa verresti a fa’

Non rispondere: “ma”

Pensa a ciò che ti ho detto

Quelle parolacce che ti ho detto dietro

No non le penso, no non le penso, non le penso

E stavo fuori dalla rabbia e un po’ dal tuo consenso

E sì lo ammetto, sì lo ammetto, sì lo ammetto





E non so più cosa diresti di me, boh

Sei mai mi perdessi come in foto

E mi ritrovassi a terra rotto

E lei mi chiederà

Se posso darle ascolto, un cin cin con la-a

Pare, quindi sto solo

Oppure con i miei, ehi

E non so più chi sei te

Mi levi il follow, ah

Sai quanto me ne fo**e?

Non sopporto qua

Ci vivo solo di notte in giro con i miei, ehi

E non so più chi sei te

Abbiamo provato droghe leggere e pesanti, ma non è okay

E giro in zona distante dagli altri quando non so più chi sei te

Non voglio saperlo

Eeeh-eh-eh-eh-eh

No Xana’

Anche se l’ansia a volte mi dice

Ma-ma vuoi Xana’

No, no, ho imparato a non fidarmi di quella tro*a

No, no, indietro non ci torno

Con il giorno che sembra notte e la notte che sembra giorno

Cosa vuoi? Yah, woo

Mi riprendo e ritorno l’high ground, woo

Prima stavo sotto per cosa?

Non lo so, ma perdona, non lo so signora





E lei mi chiederà

Se posso darle ascolto, un cin cin con la-a

Pare, quindi sto solo

Oppure con i miei, ehi

E non so più chi sei te

Mi levi il follow, ah

Sai quanto me ne fo**e?

Non sopporto qua

Ci vivo solo di notte in giro con i miei, ehi

E non so più chi sei te

E lei mi chiederà

Se posso darle ascolto, un cin cin con la-a

Pare, quindi sto solo

Oppure con i miei, ehi

E non so più chi sei te





