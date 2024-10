Ha tenuto il figlio senza vita in casa per due mesi: la tragedia di Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley e il doloroso addio al figlio raccontato in un libro: ha tenuto il corpo senza vita in casa per due mesi

Lisa Marie Presley, figlia dell’iconico Elvis Presley, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica e del cuore dei suoi fan con la sua scomparsa il 12 gennaio 2023. La sua vita, segnata da momenti di intensa felicità e profonda tristezza, è stata raccontata nel libro “From Here to the Great Unknown“, scritto insieme alla figlia Riley Keough. Quest’opera non solo rende omaggio alla leggendaria figura di Elvis attraverso il titolo che fa riferimento a una delle sue canzoni, ma si addentra anche nelle vicende personali più intime e dolorose di Lisa Marie.

Tra i racconti più strazianti presentati nel libro vi è quello relativo al suicidio del figlio Benjamin Keough avvenuto nel 2020. Riley Keough ha condiviso un dettaglio che ha lasciato i telespettatori senza parole: Lisa Marie ha conservato il corpo del figlio in ghiaccio secco per due mesi nella loro casa di Los Angeles prima del funerale. Questo gesto estremo riflette la profondità del dolore materno e la difficoltà nell’accettare una perdita così devastante.

Il legame tra madre e figlia nella creazione del libro

Riley Keough ha espresso come l’impegno nella realizzazione delle memorie della madre sia diventato per lei un dovere sacro, soprattutto dopo la prematura scomparsa di Lisa Marie. Il libro affronta tematiche universali quali l’amore, la perdita, il dolore, le relazioni familiari complesse e la dipendenza. Attraverso queste pagine, Lisa Marie desiderava narrare la propria storia con sincerità ed entrare in contatto con coloro che hanno vissuto esperienze simili.

Lisa Marie non si è risparmiata nel descrivere gli eventi più significativi della sua esistenza: dalla morte improvvisa del padre alla complessità dei rapporti familiari; dal suo matrimonio turbolento con Michael Jackson alle sue battaglie personali contro le dipendenze; fino al tragico epilogo rappresentato dalla morte del figlio Benjamin. Ogni capitolo rivela una vulnerabilità sorprendente e una forza interiore nello stesso tempo.

Nonostante le numerose sfide affrontate da Lisa Marie Presley nella sua vita personale, il libro non manca di ricordare anche i momenti felici. Riley Keough parla con affetto dei ricordi legati ai suoi genitori e all’amore che li univa. Queste testimonianze offrono uno sguardo intimo su una famiglia che, nonostante fosse costantemente sotto i riflettori pubblici, ha vissuto esperienze emotive profonde come qualsiasi altra.

“From Here to the Great Unknown” si presenta come un tributo commuovente a Lisa Marie Presley ed è destinato a toccare il cuore dei lettori offrendo loro uno spaccato autentico sulla vita complessa ma incredibilmente ricca dell’ultima erede della dinastia Presley.