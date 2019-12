​tha Supreme – ​fuck 3x: audio e testo della contagiosa canzone

fuck 3x, traccia numero tre racchiusa in 23 6451, album d’esordio di di tha Supreme, pubblicato il 15 novembre 2019, è sicuramente una della canzoni più virali del primo progetto del rapper e produttore capitolino classe 2001.

Il testo e l’audio di questo pezzo, di cui non si aveva ancora avuto modo di parlare in questo sito, caratterizzato da un ritornello veramente incisivo e coinvolgente. Qui il giovane artista ammette anche di aver fatto uso abituale dell’ansiolitico Xanax e il “fuck” del titolo, è rivolto alle sue ex.

Ricordo che nel disco d’esordio, vi sono stati numerosi illustri ospiti come Marracash, Fabri fibra, Gemitaiz, Madman, Mahmood, Salmo, Lazza, Nitro e la sorella Mara Sattei, ma paradossalmente, gran parte dei pezzi che sono andati più forte hanno visto protagonista il solo Davide Mattei, che ricordo, ha interamente prodotto questo primo fortunato lavoro, preceduto dalla sua ampia collaborazione nell’album dei record Machete Mixtape 4. Davide ha inoltre recentemente collaborato in una traccia dell’album Persona di Marracash, per esattezza in “Supreme – L’ego”.

​fuck 3x testo

Download su: Amazon – iTunes

(Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi)

Come sto? Non lo so, preso bene

O preso male, oppure è uguale, non lo so

Yeah

[Ritornello]

Ne giriamo una e ridiamo tipo cretini, e

Non rispondo al cell, a volte sto con lei, ehi

Il tempo di guardarti e sei di già senza vestiti, ehi

Ti amerò per sempre, fuck alle mie ex, ehi, ehi

E come sto? Non lo so, preso bene

O preso male, oppure è uguale, non lo so (ehi)

Yeah, ehi, tipo boh

Ehi, yeah, ehi.





Quante volte mi hai detto: “Ma che palle

Sei freddo come un ice bucket challenge”

È che un po’ mi metto in disparte (skrrt), eh

È che un po’ mi perdo su Marte

La testa gira, ho ancora la testa tipo Xan’ Xan’ boy

Se ti vedo a una festa, non sto più nei box’

Tu non fare la bella che non sei Leila, ehi

Quante volte mi hai detto: “Ma che palle

Sei freddo come un ice bucket challenge”

È che un po’ mi metto in disparte, ehi

È che poi

Ne giriamo una e ridiamo tipo cretini, ehi (ehi)

Non rispondo al cell, a volte sto con lei, ehi

Il tempo di guardarti e sei di già senza vestiti, ehi

Ti amerò per sempre, fuck alle mie ex, ehi, ehi

E come sto? (yah) Non lo so, preso bene

O preso male, oppure è uguale, non lo so (ehi)

Yeah, ehi, tipo booooh

Ehi, yeah, ehi

(So che non te lo aspetti)

È per te (è per te) che voglio il dollar, dollar, dollar

E col cash (e col cash) girarci tutta l’Europa

Vado in France (vado in France) e rubo il posto al pilota

Perché, fra’ (perché, fra’), fan*ulo a chi pilota, yaah

Ho sempre fatto ciò che avevo in testa (yah), ehi

Sennò non stavo qui dove sto

Quello si butta dalla finestra (skrrt, skrrt, skrrt)

Ehi, perché vive come volete voi

Ho fo*tuto quello Xan’, yah

Che non mi calman due canne, yah, qui la morte sembra che dà superpoteri

Ma invece te li toglie, yah, e ho imparato a fare un personal

Stare tutto fatto per suonare, tu che stai a parlare, cosa lo fai a fa’?





[Pre-Ritornello]

Ehi, quante volte mi hai detto: “Ma che palle

Sei freddo come un ice bucket challenge”

È che un po’ mi metto in disparte, ehi

È che poi

[Ritornello]

Ne giriamo una e ridiamo tipo cretini, ehi

Non rispondo al cell, a volte sto con lei, ehi

Il tempo di guardarti e sei di già senza vestiti, ehi (ehi)

Ti amerò per sempre, fuck alle mie ex, ehi, ehi (Skrrt, skrrt, skrrt, skrrt)

E come sto? (yah) Non lo so, preso bene

O preso male, oppure è uguale, non lo so (ehi)

Yeah, ehi, tipo boh

Ehi, yeah, ehi.





Ascolta su: