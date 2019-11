In gua10 (guaio), decima traccia dell’album 23 6451, tha Supreme collabora con il milanese Jacopo Lazzarini, aka Lazza.

Il testo e l’audio della nuova simpatica canzone, che come le altre 19 racchiuse nel disco d’esordio uscito il 15 novembre 2019, è stata prodotta dallo stesso tha Supreme

tha Supreme gua10 testo

Yeah, yeah

Yeah, yeah

Ooh

Op-ops, che guaio

Oc-chio al dettaglio

Sono il solo

Solo intorno a me nella città

Se solo fosse che qualcuno aprisse la mente

Ok

Op-ops, che sbaglio

Pensa te, i soldi a ventaglio

Bro, no, no

Hai dato il cu*o a un bastardo

Adesso che vuoi fà?

No, no, no, no, no

Non è colpa mia se non capisci niente

Ok.





Vado via da qui, qui

La mia lady mi vuole parlare

Mi dice rischi, a fare finta che sei normale

Vorrebbe il pranzo domenicale

E stare con i parenti e con i frate

Ma non so fatto per ‘ste serate

Quindi cosa vuoi da me?

Tutte le cose vuoi da me

Lacrime di rap

Sfoglia il disco, sono solo pagine di me

Mi sembrava che, sto mondo fosse tipo cool

Ma è più giungla della giungla

Quindi cosa vuoi da me?

Tu sei il tipo che appare

Solo quando ha bisogno-gno

Piuttosto resta sul fondo

Uuh-uuh.

Op-ops, che guaio

Occhio al dettaglio

Sono il solo

Solo intorno a me la città

Se solo fosse che qualcuno aprisse la mente, ok

Op-ops, che sbaglio

Pensa te, i soldi a ventaglio

Bro, no, no

Hai dato il cu*o a un bastardo

Adesso che vuoi fà?

No, no, no, non è colpa mia se non capisci niente

Ok.

[Lazza]

Eden, non lo trovo tutto uguale, mono cromo, u-uh, ya

Stanotte prendo un volo, in cielo c’è una stella in più-uh, ya

Frate non siamo di qua, uuh

Sembra che siamo di Marte

Fra voglio fermare un tram, uuh

Per allacciarmi le scarpe

(?) pepsi, non bevo Pepsi

Io con i miei, non siamo eccelsi

Sembriamo il Chelsea

Cosa vuoi da me?

Cosa vuoi dai fra?

Qua sono tutti un po’ pieni di se, e pieni di ma

Tu vieni di qua, così ti tratto da rich bitch

Baby, non mi frega niente se ci devo spendere un occhio alla Slick Rick

Volevo essere free

Senza manette, senza legami

Ho un nuovo monolocale

Con le lancette, senza le chiavi

Voi fatevi il film, una settimana da Zzala, ehi

Se chiude IG, fate lo sciopero della fama, ok.





Op-ops, che guaio

Oc-chio al dettaglio

Sono il solo

Solo intorno a me la città

Se solo fosse che qualcuno aprisse la mente, ok

Op-ops, che sbaglio

Pensa te, i soldi a ventaglio

Bro, no, no

Hai dato il cu*o a un bastardo

Adesso che vuoi fà?

No, no, no, non è colpa mia se non capisci niente

Ok.





