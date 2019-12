J-Ax – ReAle: informazioni e tracklist del nuovo album di inediti

ReAle è il sesto album in studio solista del rapper J-Ax, in uscita il 24 gennaio 2020, a cinque anni dall’ultima fortunata fatica discografica Il bello d’esser brutti (certificato ben tre volte Platino) e a tre anni dal disco collaborativo con Fedez, Comunisti col Rolex (4 Dischi di Platino). I titoli delle canzoni del progetto, in vendita in diverse versioni che tra poco andremo a vedere.

Anticipato da Tutto Tua Madre e dal tormentone estivo Ostia Lido, l’attesissimo progetto propone ulteriori sedici inediti tutti da scoprire. A quanto sembra, Timberland Pro, uscito il 13 maggio ovvero 4 giorni prima la hit Ostia Lido, non è stato incluso nella sesta era discografica di questo immenso artista milanese.

I Featuring

Quel che al momento si sa riguardo gli ospiti del progetto, è che ci saranno l’amico Ermal Meta, già in duetto a gennaio 2019 sulle note di “Un’altra volta da rischiare”, Lorenzo Cilembrini, in arte Il Cile, con il quale incise e rilasciò nel gennaio 2015 la hit Maria Salvador, ed Enrico Ruggeri, collaborazione svelata il 18 dicembre 2019, a poche ore dall’annuncio relativo alla tracklist. Questo duetto è stato commentato così sui social network come Instagram: “Il successo nel mondo della musica è solitamente misurato in dischi di platino, biglietti venduti e il sostegno della critica. Per me il premio più grande è, invece, la possibilità di avere una leggenda della musica italiana che partecipa al mio disco.”. Quando vi saranno ulteriori novità, non esiterò ad aggiornare l’articolo.

Il disco, il cui titolo gioca sulla sincerità delle nuove canzoni ma anche sulle parole Re e Ale (Alessandro, vale a dire il suo nome), è già disponibile in pre-order in download digitale, nel formato CD e vinile, ma è anche disponibile l’edizione deluxe e per i fan più accaniti, il cofanetto che racchiude diversi gadgets, nello specifico oltre al CD, il box proporrà un Bluray, una Pashmina e delle carte da gioco. Al momento non posso dirvi altro ma anche in questo caso, quando se ne saprà di più aggiornerò l’articolo.

ReAle tracklist (J-Ax album 2020)

Mainstream (la scala sociale del rap) Supercalifragili Quando piove, diluvia Beretta Pericoloso La mia hit Siamesi Reale Cristoforo Colombo Fiesta! Cuore a lato Per sempre nell’83 Redneck Il Terzo Spritz Sarò scemo A me mi Ostia lido (remastered) [Video Ufficiale] Tutto tua madre (remastered) [Video Ufficiale]