Michele Merlo – Cuori Stupidi: titoli delle canzoni nell’album d’esordio con brani in italiano

Venerdì 24 gennaio 2020 esce il nuovo album di Michele Merlo battezzato Cuori Stupidi, il primo rilasciato con il suo vero nome e cognome, il secondo se si tiene conto di Cinemaboy, fortunato progetto contenente brani esclusivamente in inglese, pubblicato nel 2017 con lo pseudonimo Cinemaboy, ricevendo il plauso della critica. I titoli delle canzoni nel disco, il primo in italiano, del quale non è stato possibile effettuare il pre-order.

Al suo interno sono presenti 9 tracce, tra le quali le già conosciute Tutto Per Me, Non Mi Manchi Più, Mare, Aquiloni e Tivù, nuovo singolo uscito il 7 gennaio 2019. Le novità assolute sono quindi 4 canzoni nuove di zecca, che i fan del giovane cantante vicentino non vedono l’ora di poter ascoltare.





Le nove tracks sono state scritte da Michele con la collaborazione dei produttori Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Cuori Stupidi tracklist (Michele Merlo album 2020)

Lo trovi su Amazon: Audio CD – Download – Download su iTunes – Pre-Salva Su Spotify

Cuori Stupidi Tutto Per Me Non Mi Manchi Più [Video] Mare Aquiloni Credici Sempre Vorrei Proteggerti Dal Mondo Andrà Tutto Bene Tivù