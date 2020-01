J-Ax – Reale: audio e testo della canzone dall’album omonimo

Reale è la decima traccia inserita nell’album omonimo, una canzone nella quale J-AX si scaglia contro i rapper di oggi e contro tutte quelle persone che hanno successo solo grazie al bel faccino e-o al fisico palestrato.

Il testo e l’audio di questo brano bomba, uno dei più contagiosi della sesta era discografica solista, scritto insieme a Daniele Del Pace e Danti, nel quale Alessandro dissa le persone false, mettendo in evidenza il fatto di essere una persona vera, autentica, genuina, e che grazie a questo ha avuto una carriera costernata di successi e soddisfazioni. Non sarà bello, non sarà il tipo di celebrità che ostenta ricchezza, ma è sicuramente una persona appunto reale, che sprizza simpatia da tutti i pori.

J-Ax – Reale Testo canzone

È questo il punto dove devo dire quanto faccio brutto, quante tipe mi sdraio?

Vabbè, una! Una! E dopo che ho detto sta cosa… mi lascerà pure. vabbè, cosa devo fare? Skrrt skrrt? Skrrrt!

Ok, vado

Tutti i cavalieri della tavola rotonda quando giurano solenni un’eterna fedeltà

E solo perché vogliono rubarti la Gioconda o che al limite li tagghi nelle foto di Instagram

Alla corona preferisco il mio cappello da giullare

Di corte fra miseria e nobiltà

Non ho mai estratto la spada dalla roccia

Ma ho evitato chi la roccia la scioglie nella spada e se la fa

Sei un figo, la collana appesa al collo pesa un kilo

Sembra che devi compensare un pene micro

Ma il successo lo fai solamente per il tuo faccino

Io vendo anche se in foto faccio schifo

Già su questo, vedi, sono alternativo

Il tuo suono del futuro suona antico

Ti senti Pablito ma per i selfie a petto nudo fai la lipo

Ci sono giorni che

Non voglio fare stories (oi oi oi!)

La barba è lunga e

Mi girano i co*lioni (oi oi oi!)

In foto vengo male

E ho perso i follower e anche

La mia tartaruga addominale

Però sono reale

Re Ale!

Però sono reale

Re Ale!





Non ho intorno servi né camerieri

Ero un cavaliere senza re, ora un re senza cavalieri

Tutti vogliono essere i più veri

Ma vogliono solo vita da bomber

Vogliono essere i più Vieri

Una volta le rockstar andavano a modelle

Ora si fanno pippe con la minorenne in DM

Truccati come le damigelle

Io sono reale

Come la puzza di ascelle sopra l’ATM

Ho preso i primi schiaffi in sala parto

Il mio concetto di famiglia reale era un altro

Non è il principe Harry e Megan Markle

I miei erano Al Bano e Romina ma con più alcol!

Nella mia adolescenza zero fiabe

Lo specchio delle brame era messo in orizzontale

Ho mollato Biancaneve e belle addormentate

La Bella e la Bestia in un castello a rate

Ci sono giorni che

Non voglio fare stories (oi oi oi!)

La barba è lunga e

Mi girano i co*lioni (oi oi oi!)

In foto vengo male

E ho perso i follower e anche

La mia tartaruga addominale

Però sono reale

Re Ale!

Però sono reale

Re Ale!

C’era una volta un re seduto sul Macan

Che disse alla sua bibbi siamo in tempi di crisi

C’era una volta un me seduto sopra il tram

Che è diventato re senza Macan in leasing

So come il sistema fot*e il nuovo ricco

Ho comprato uno studio, non collane da sceicco

Almeno quando il trend decide che fallisco

Nessuno potrà mai impedirmi di rifare un disco (bitch)

Un prodotto tutto costruito

Non è mica una cattiva idea

Ma vedi, la differenza è che tu sei il Brico

Io c’ho tirato su un impero come l’Ikea

Tutti Carlito’s Way, malavitosi

Ma è solo cosplay come a Lucca Comics

Io penso a fare il Forum tu pensa a fare i fori

Pistole giocattolo nelle tue Toy Stories

Questi fanno i criminali nel display

Ma più che Bonnie e Clyde sono tutti Will and Grace

Meglio odiato per essere reale

Che come loro amati per essere fake (SU*A!)





[Ritornello – J-Ax]

Ci sono giorni che

Non voglio fare stories (oi oi oi!)

La barba è lunga e

Mi girano i coglioni (oi oi oi!)

In foto vengo male

E ho perso i follower e anche

La mia tartaruga addominale

Però sono reale

Re Ale!

Però sono reale

Re Ale!

E qui mettimi un assolo di chitarra vecchio, più vecchio che facciamo scappare tutti i millennial, via, fuori dai co*lioni

Eh, comunque questo pezzo dura na cifra, non lo streammerà un ca**o di nessuno.





