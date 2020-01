J-Ax – Per sempre nell’83 feat. Il Pagante: audio e testo del nuovo brano

In Per sempre nell’83, dodicesima traccia dell’album ReAle, il rapper e quelli de Il Pagante ci fanno rituffare a quell’epoca, completamente differente rispetto ai giorni nostri.

Il testo e l’audio di questo contagioso brano, scritto dal rapper insieme a Daniele Del Pace e Edoardo Cremona, aka Eddy Veerus & Pedar, e prodotta con la collaborazione di Massimiliano Moroldo e Gabriele D’asaro, in arte shok.

Qui gli artisti raccontano come alcune persone vivevano in quegli anni e come vivono (male) oggi, citano la grande Inter e artisti come Sting, parlando di brands che andavano di moda in quell’epoca e che sono ormai caduti nel dimenticatoio, per far spazio ad altri marchi che di certo non vengono osannati. Il tutto con una grande nostalgia.

“Stavo scrivendo una canzone “Anni 80”, pensando a che fine avesse fatto la borghesia rampante di quel periodo e ho pensato, chi meglio di loro può aiutarmi a descrivere quel tipo di milanese? Si, perché Il Pagante fa satira musicale sulla borghesia milanese che è ferma “per sempre nell’83”“. J-AX.

J-Ax – Per sempre nell’83 Testo

Chiara a scuola era una diva

Senza dubbio la più bella

Eravamo ancora in prima (eheheh)

Ma lei aveva già la terza

Eravamo tutti quanti ai piedi suoi come Superga

Ma lei usciva coi più grandi con la patente e l’esperienza (nooo!)

È rimasta incinta che stavamo in quinta l’anno della maturità

Ora c’ha una figlia con cui non si piglia e pensa: “Mamma, ca**o ne sa?”

Ora veste Zara ma era paninara ai tempi in cui pagava papà

Bionda ossigenata, pelle rovinata dalle lampade UVA

E la sera a cena nessuno le parla

Il marito guarda solo lo smartphone

E ricorda appena, quando credeva di sposare un giorno Simon Le Bon

Dopo scrive a quello figo del triennio su Facebook

Anni che rimpiange ma non è che adesso siamo messi meglio, anzi!





[Rit. – Il Pagante]

Vogliono tutti solo grandi marche e colori forti

Qui si sta alla grande solo coi soldi

Uomini col jet, marsupio e Moncler

Siamo per sempre nell’83

(Ohohohoh)

I jeans strappati alla Bon Jovi

(Ohohohoh)

Di notte con i Rayban nuovi

(Ohohohoh)

Politicanti festaioli

Per sempre nell’83.

[Il Pagante]

Mio padre ha nostalgia

Della Milano di Yuppies

Quando mi portava al Mc

Lo chiamava ancora Burghy

Mi racconta sempre dell’Inter di Oriali, Bergomi e Baresi

E tifa ancora ma patisce la presidenza dei cinesi

Però era un vero gallo con cintura El Charro mica Yves Saint Laurent

Ora ha un figlio zarro come un Funkytarro e dice “ti t’è si gnurant”

Vestiva già Stone Island quando ballava al Rolling Stone

E le tipe non la menavano per le borse di Louis Vuitton

Sì ma poi ballavano col braccio teso

Mezzi fasci, mezzi wild boys (Wild Boys!)

Ed il risultato è che adesso vedo più nazi che l’Illinois

In salento zarri messi giù in camicia, in tinta unita

E i fighetti a Ibiza, Santa Margherita la storia infinita.

[Rit.]

Vogliono tutti solo grandi marche e colori forti

Qui si sta alla grande solo coi soldi

Uomini col jet, marsupio e Moncler

Siamo per sempre nell’83





[J-AX & Il Pagante]

Luca era un avvocato che portava l’orologio sul polsino

A 18 anni circondato dalle more e dalle bionde a Portofino

Mo il patrimonio è sputtanato

La finanza gli ha mandato già l’avviso

E adesso vive spaventato dalle more d’Equitalia e dal postino

Odia tutti i giovani, la trap e Greta

Odia MTV perché gli mancan i videoclip di Madonna o Sting

Odia “Ex on the Beach” e “Riccanza”

E va all’all you can eat coi suoi amici di infanzia

Tutti Gianni Agnelli e lupi di Wolf Street

Ma a fine mese li chiama la banca

[Rit. – Il Pagante]

Vogliono tutti solo grandi marche e colori forti

Qui si sta alla grande solo coi soldi

Uomini col jet, marsupio e Moncler

Siamo per sempre nell’83

(Ohohohoh)

I jeans strappati alla Bon Jovi

(Ohohohoh)

Di notte con i RayBan nuovi

(Ohohohoh)

Politicanti festaioli

Per sempre nell’83.





