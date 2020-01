J-Ax – Siamesi feat. Paola Turci: audio e testo del nuovo brano contro il razzismo e Salvini

Siamesi, settima traccia dell’album ReAle, è palesemente un brano contro il razzismo, con frecciatine rivolte inconfutabilmente al Matteo Salvini, ex Ministro dell’Interno nel cosiddetto governo giallo-verde caduto la scorsa estate proprio per volontà sua.

Il testo e l’audio di questo significativo pezzo, scritto dal rapper con la collaborazione di Daniele Del Pace e prodotto da Riccardo Garifo, in arte Roofio.

Come detto, qui Alessandro si scaglia contro il leader della Lega, contro colui il quale prima odiava il sud, mentre adesso bersaglia gli africani che sbarcano in Italia o a causa delle guerre o per provare a costruirsi una vita più normale, mentre la cantautrice romana intona che siamo tutti uguali, un po’ come i gemelli Siamesi.

“Con Paola abbiamo fatto una canzone nel disco “Domani Smetto” che nel tempo è diventata una delle più amate da chi mi segue. Me lo avete chiesto per anni e quindi sono felice di darvi la buona notizia che Queen Paola sarà nel mio nuovo album ReAle“.

J-Ax – Siamesi Testo

Sotto casa tua hanno aperto i bangla e chiuso il negozio di zona

Non sei razzista ma qui chi rischia è la tua famigliola

Tutto inizia con una parola che attizza l’incendio

E mette a ferro e fuoco un diverbio come sui social

E mo’ ti fai problemi?

Tu che prima odiavi i calabresi

Da noi ci odiamo tra regioni

Tra città e tra quartieri

Ma i terroni di oggi sono i neri

Solo un nemico comune, ci ha reso coesi, non vedi?

[Paola T.]

Tu mi assomigli e io ti assomiglio

Sono tuo padre e sono tuo figlio

Esattamente come te

Esattamente come te

Ho conquistato milioni di stelle

E poi ho mentito per due caramelle

Esattamente come te

Esattamente come te





[Paola T.]

Sotto il cielo siamo tutti dei bambini

Degli ultimi i primi

Fatti dello stesso sogno ma divisi

Gemelli siamesi

Siamo i pezzi sparsi dopo un’esplosione

Il temporale e la sete

Combaciamo come due linee perfette

Due lancette, a mezzanotte

Qui non mi sento a casa

Troppa gente laureata all’università della strada

Si rimpiange un’epoca che non c’è mai stata

Un’Italia immacolata dove prima nessuno rubava, nessuno spacciava

Quindi per loro porto chiuso, per la mafia porto franco

La droga non fa mai notizia se la vende un bianco

Le donne che vanno protette dal selvaggio

Ma se ti violenta un italiano un po’ te la stavi cercando

[Paola T.]

Sotto il cielo siamo tutti dei bambini

Degli ultimi i primi

Fatti dello stesso sogno ma divisi

Gemelli siamesi

Siamo i pezzi sparsi dopo un’esplosione

Il temporale e la sete

Combaciamo come due linee perfette

Due lancette, a mezzanotte

Ah-ah-ah ah-ah-ah

Esattamente come te

Ah-ah-ah ah-ah-ah

Esattamente come te

Guardo apatico quest’odio atavico, attacchi di panico

Qui il duce è un vecchio amore che torna e ci sfregia con l’acido

Siamo Neanderthal in version digital

Da vicino siamo ipocriti e meschini ma





[Paola T.]

Sotto il cielo siamo tutti dei bambini

Degli ultimi i primi

Fatti dello stesso sogno ma divisi

Gemelli siamesi

Siamo i pezzi sparsi dopo un’esplosione

Il temporale e la sete

Combaciamo come due linee perfette

Due lancette, a mezzanotte

[Paola T.]

Non ho evitato di farmi del male (del male)

Ho preso in faccia più pugni che baci (che baci)

Esattamente come te (come te)

Esattamente come te

Non ho evitato di farmi del male (del male)

Ho preso in faccia più pugni che baci (che baci)

Esattamente come te (come te)

Esattamente come te (come te, come te, come te)





