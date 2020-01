Tayna x Mozzik – Edhe ti: audio, video e testo

Il testo, l’audio e il video ufficiale che accompagna Edhe ti (Anche Tu), singolo della rapper albanese Tayna e del collega Mozzik, disponibile dal 22 gennaio 2020.

Il brano è stato scritto dagli interpreti e prodotto da Donat Prelvukaj, meglio conosciuto come Cricket, mentre il filmato è opera di Sekuence ed è all’insegna del lusso, tra una principesca villa e costosissime automobili.

Edhe ti Testo – Tayna & Mozzik

[Mozzik, Tayna]

Lakmitare, ke menu që dashnia o veç pare

Ke menu që dashnia o hajgare, ti e ki emrin “lakmitare”

Uh lakmitare, ke menu që dashnia o veç pare

Ke menu që dashnia o hajgare, ti e ki emrin “lakmitare”

Lakmitar je, ke menu që dashnia o për ni natë, yeah

Ke menu që mu munesh me m’ble me pare

E po m’thirrë mu “lakmitare”

Uh lakmitare, veç edhe ti shumë lakmitar je

Veç edhe ti lakmitare, veç edhe ti shumë lakmitar je





[Tayna]

Nuk kom lind dje, unë e di ça don

Për ni lakmi t’natës, e hup atë që e don

Kështu që ma mirë kaj n’Lambo sesa kaj n’kamion

Po s’më thu gold digger se dhe vetë jom Don

Punët i kom n’terezi po vetë s’jom n’terezi

Kjo mani, fantazi, a ka mbet besnikëri?

Po prapë varja (ugh) n’fund që um don e di

Edhe me bo mu largu, nuk mund prapë kthehesh ti

Kështu që nuk ma nin baby jom tu njek letrën

E kqyri veten e ti gjeje tjetrën

Po s’ka si unë n’jetë, je tu rrejt veten

Pyte veten se e nin t’vërtetën

Sa idiote kjo dashni koka kon

Ni gotë raki bre ja qifsha at’ nonë

Fuck this, fuck that, fuck you, unë rri vetë

Mos um shkruj mo se unë s’ka shansa apet

[Mozzik, Tayna]

Lakmitare, ke menu që dashnia o veç pare

Ke menu që dashnia o hajgare, ti e ki emrin “lakmitare”

Uh lakmitare, ke menu që dashnia o veç pare

Ke menu që dashnia o hajgare, ti e ki emrin “lakmitare”

Lakmitar je, ke menu që dashnia o për ni natë, yeah

Ke menu që mu munesh me m’ble me pare

E po m’thirrë mu “lakmitare”

Uh lakmitare, veç edhe ti shumë lakmitar je

Veç edhe ti lakmitare, veç edhe ti shumë lakmitar je

[Mozzik]

Sëmundje e pashërueshme (nah nah)

Për mu u bone e padurushme (yeah yeah)

Ta kisha dhez njo t’fortë hundëve

Ama nah, s’jom i ktyne punëve

Ça ça ça, ça karin po ma prish tash gjumin?

Kur do dite s’të hajke pidhi ma fshite numrin

Tash fjalët e mia zemrën ta lëkundin

E ke nis keq e t’keq e ki funin

E mundin, ma ke gjujt, ma ke shkel

Ton’ ato ndjenja t’mira shkun me erë

E mësova me kap thikën e ajo sot um ther

Krejt parfimat që janë ble s’mund ta zëvendësojnë kët’ erë

Sa idiote kjo dashnia koka kon

Ni gotë raki bre ja qifsha at’ nonë (nah nah)

T’urrej se t’kom dasht ma zi se kafshët

Po futja n’dasht, n’dashni rashë e gjithçka pashë

Kur filloj xhepi me mu trashë

Emocionet um kanë ik, i kom lon n’pllazh

E përnime n’kyt jetë ça s’paska, ça s’ka

E kurrë n’jetë sytë s’du me ti pa (hajt)





[Mozzik, Tayna]

Lakmitare, ke menu që dashnia o veç pare

Ke menu që dashnia o hajgare, ti e ki emrin “lakmitare”

Uh lakmitare, ke menu që dashnia o veç pare

Ke menu që dashnia o hajgare, ti e ki emrin “lakmitare”

Lakmitar je, ke menu që dashnia o për ni natë, yeah

Ke menu që mu munesh me m’ble me pare

E po m’thirrë mu “lakmitare”

Uh lakmitare, veç edhe ti shumë lakmitar je

Veç edhe ti lakmitare, veç edhe ti shumë lakmitar je





