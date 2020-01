J-Ax – Pericoloso feat. Chadia Rodriguez: audio e testo della nuova canzone

J-Ax e Chadia Rodriguez duettano in maniera accesa sulle note di Pericoloso, quinta traccia facente parte dell’album ReAle, uscito il 24 gennaio 2020. Nel brano si affronta l’argomento della guerra dei sessi.

Il testo e l’audio della canzone prodotta da Davide Petrella & Takagi & Ketra, che racconta l’amore dal punti di vista della donna e dell’uomo, che potremmo definire brutto o normale, povero o con uno stipendio basso.

Secondo il rapper, se non hai tanti soldi e-o non sei figo, al giorno d’oggi è bene stare attento a ciò che fai-dici a una donna, per l’occasione rappresentata dalla collega, che secondo J-AX fa discorsi piuttosto femministi, anche se a parer mio legittimi, come del resto quelli di Alessandro. Sicuramente è una canzone che può fare discutere non poco.

“Una vera potenza. Una giovane donna che oltre a spaccare al microfono, mi dà l’idea di una che ti può tirare una ciapponata se le manchi di rispetto. Per trattare l’argomento della guerra dei sessi non potevo chiamare che lei. Perché oggi anche l’amore è pericoloso.”

[Chadia]

Mi sono sentita stupida

Si parla ma non si comunica

Mi hai fatto sentire la sola (si)

Nel senso da sola, non l’unica

Volete femmine commosse

Di fronte a delle scarpe o delle borse (yah)

Vi andiamo bene come siamo (forse)

Ma con le tette un po’ più grosse

Ma qui tutte le sere ti offrono cene e da bere, tu dici che sei indipendente

Io invece se non faccio soldi mi guardate come se fossi impotente

E ogni volta che incontro una donna

C’è una parte di me che rinuncia

Che se faccio battute poi sembra che flirto

E dieci anni dopo becco una denuncia

[Chadia]

Ci facciamo del male da Adamo ed Eva

Da quando il fuoco cancellava la strega

Non siamo tutte cicatrici

Uomo, non siamo tutte meretrici (no)

Io non so il lavoro quando parlo

Non guardo il conto in banca quando ballo

E il mio culo tu non puoi toccarlo

Quando nessuno ti ha chiesto di farlo

[Insieme]

Quanto siamo bravi noi con le parole

Quanto ci mettiamo per mangiarci il cuore

Prima siamo complici, dopo puoi distruggermi

A metà tra le carezze e la guerra

Se siamo ancora qui si può sbagliare

Anche un abbraccio ci può fare male

Odiarci è meraviglioso

L’amore è pericoloso, pericoloso

Pericoloso, pericoloso





Se ti tocco io sono molestie però sei felice quando lo fa un figo (eh?)

Io t’ho sempre portato rispetto però tu m’hai detto sei solo un amico (eh?)

Che hai bisogno di stare da sola, che non è una storia che stavi cercando

Però poi limonavi un belloccio e dopo due ore vi sentivo gemere in bagno

[Chadia]

Quindi se tu scopi tanto

Uomini e Dei ti avranno sempre in gloria

Se io solo penso di farlo

Uomini e Dei mi danno della tro*a

Gli uomini vengono e scappano

E solo le donne vanno in paranoia

Donne che mettono uomini al mondo (seh)

E poi sono escluse dalla storia

Ma quale storia, tu hai studiato lingue all’erasmus

Si chiamavano Tyrone e Marcus

Sei femminista perché va di moda, sai fingerlo bene come con l’orgasmo

Ora fingo distacco (seh), perché ormai non ci casco

Dite che cercate un bravo ragazzo ma vi innamorate di chi fa il bastardo, o no?

[Insieme]

Quanto siamo bravi noi con le parole

Quanto ci mettiamo per mangiarci il cuore

Prima siamo complici, dopo puoi distruggermi

A metà tra le carezze e la guerra

[Chadia]

Un anello rimane per sempre (seh)

È chi te lo regala che mente

Occhio per occhio, dente per dente

Quindi se chiedi cos’ho non ho niente

Non dici cos’hai e dopo m’accusi d’essere insensibile ai tuoi problemi

E non so mai se domani mi sveglierò con Mr. Hyde o con Dr. Jekyll, baby





[Chadia]

Non chiamarmi baby né bambina

Come una bambola che cammina

A fare da sola si fa prima

Sei pure meno di una sveltina

Più facevi la groupie più mi imbastardivo

È che a te per godere ti basta un divo

E adesso che oramai mi sono imbastardito

Fa’ pure da sola che ti basta un dito (ehi)

[Insieme]

Quanto siamo bravi noi con le parole

Quanto ci mettiamo per mangiarci il cuore

Prima siamo complici, dopo puoi distruggermi

A metà tra le carezze e la guerra

Se siamo ancora qui si può sbagliare

Anche un abbraccio ci può fare male

Odiarci è meraviglioso

L’amore è pericoloso, pericoloso

Pericoloso, pericoloso





