J-AX – Fiesta! feat. Il Cile: audio e testo della canzone

Dopo il successo in Maria Salvador, J-AX torna a fare coppia con Lorenzo Cilembrini, in arte Il Cile, sulle note della scoppiettante Fiesta!, decima traccia facente parte del sesto album in studio ReAle, disponibile ovunque dal 24 gennaio 2020.

Il testo e l’audio della simpatica e allegra canzone, scritta dagli interpreti con la collaborazione di Danti e Daniele Del Pace, mentre la produzione è stata affidata a Roofio e al milanese Wladimiro Perrini, in arte Wlady. Il brano è a parer mio gradevole e decisamente radio friendly, tuttavia difficilmente potrà ottenere risultati ottenuti con la hit del 2014, che secondo quanto riportato su Wikipedia, è stata certificata Platino ben sei volte.

“Lorenzo è un genio, insieme abbiamo fatto grandi cose e si sa, squadra che vince non si cambia“. J-AX.

J-AX – Fiesta Testo

Download su: Amazon – iTunes

Mi sveglio come da bambino

Lenzuola bagnate come le universitarie per Tommaso Paradiso

Fuori è estate dormo col piumino

Zero cambio stagionale, nell’armadio c’è un casino

Pigiama invernale, accumulatore seriale

A casa mia non si butta niente via come il maiale

E sudo come un suino

Ho mille magliette fighe ma per fare prima

Metto sempre le stesse quelle in cima alla pila

Me la prendo col ministro assenteista in Parlamento

Però non vado in palestra anche se c’ho l’abbonamento

IPhone ultimo modello e rimbalzo l’aggiornamento

Ho preso il libro di Montemagno ma non l’ho letto

[Il Cile]

Tequila, limone

Un altro girone

Dantesco, manesco

Io non so bailar!

Fiesta e caldo equatoriale

C’è chi perde la testa e chi perde il cellulare

Quindi Hasta la vittoria e la libertà

Domani faccio il bravo, stanotte luna park

Io non so bailar!





La regola di base è se si può si rimanda

A casa se non c’è Deliveroo non si mangia

Come una guerra coi mulini a vento combatto la pancia

Per il fattorino sono Don Chisciotte della mancia

Smettere con alcol e fumo tipo neo-mamma

Non lo fa nessuno come il parto in acqua

Prima dell’estate lei fa Zumba e poi collassa

E va in vacanza all’ospedale, le cascate del Niguarda

Sono indietro col tagliando alla Mercedes

Agosto ancora in giro con le gomme da neve

Da sbarbato rimandato agli esami

Ora rimando esami perché temo il risultato e si vede

[Il Cile]

Tequila, limone

Un altro girone

Dantesco, manesco

Io non so bailar!

Fiesta e caldo equatoriale

C’è chi perde la testa e chi perde il cellulare

Quindi Hasta la vittoria e la libertà

Domani faccio il bravo, stanotte luna park

Io non so bailar!

La sera che arriva non è mai diversa, il sabato tutti rockstar

La gente che affoga nell’unica posa da ricchi però all’open bar

Avevo gia fatto i miei piani

Schivare sostanze illegali

Non svuotare più i bar dei locali

Ma anche per oggi comincio domani, eh!





[Il Cile]

Fiesta e caldo equatoriale

C’è chi perde la testa, chi perde il cellulare

Quindi hasta la vittoria e la libertà

Domani faccio il bravo, stanotte luna park

Io non so bailar!

Tequila, limone

Un altro girone

Dantesco, manesco

Io non so bailar! (io non so bailar!)

Tequila, limone

Un altro girone

Dantesco, manesco

Io non so bailar!

Alla fine…





Ascolta su: