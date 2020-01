J-Ax – Supercalifragili feat. Annalisa & Luca Di Stefano: audio e testo della canzone

In Supercalifragili, seconda traccia dell’album ReAle, J-AX collabora con Annalisa Scarrone e Luca Di Stefano, talentuoso cantante catanese che dopo la performance alla trasmissione All Together Now, ha colpito il rapper che ha optato di farlo lavorare in una delle canzoni dell’attesissima settima era discografica solista.

Il testo e l’audio della simpatica canzone, scritta dal rapper e dalla Scarrone con la collaborazione di Danti e Alessandro Merli (Takagi) e composta da Fabio Clemente, in arte Ketra.

Il brano, il cui titolo omaggia chiaramente il celebre brano del film Mary Poppins, il rapper racconta i difficili tempi in cui era al verde e non riusciva ad emergere artisticamente, mentre nel ritornello, Annalisa canta di essere partita da zero e le cose non sembravano andar bene, finché tutto è cambiato in positivo. La morale della favola? Per realizzare i propri sogni bisogna non abbattersi mai, superare gli ostacoli e soprattutto crederci veramente.

J-Ax – Supercalifragili Testo

Ti racconto la mia storia: attenta, fa paura

È un frontale a 180 senza la cintura

Non c’è niente da tagliare ve la lascio pura

Tutta natura solo schiaffi con la verdura

Mal di testa e oki, giorni buoni pochi

Non cambiava il vento, non m’ha mai convinto Mary Poppins

Felicità in pillola, la gente ci crede

Basta un poco di zucchero e muori di diabete

In crociera sul Titanic, la carriera in alto mare

Però mi godevo il viaggio fumando sulle panchine

Ero al verde tipo maglia della nazionale

Ma sapevo che il mio dramma avrebbe avuto un lieto fine

[Annal.]

Da zero dall’inizio

Nel cielo era già scritto che

Dopo aver visto tutto nero

Sopra di me l’arcobaleno

E se… siamo forti e fragili

Non ci spaventa essere





[x2]

Supercalifragili

Ho la provincia e la città, sono l’eroe dei due mondi

Qui ci sono zombie che sbranano vivi i sogni

Lo so perché scrivevo a mamma di mandarmi i soldi

E per mio padre io non ho un lavoro vero ma soltanto un hobby

A casa ho poco spazio

Ma sono fiero di non aver fatto odissea nello spaccio

Diventato grande mangiando panini al sacco

Campione di salto del pasto tipo Super Mario da Cracco

[Annal.]

Da zero dall’inizio

Nel cielo era già scritto che

Dopo aver visto tutto nero

Sopra di me l’arcobaleno

E se… siamo forti e fragili

Non ci spaventa essere

[x4]

Supercalifragili





[Annal. & Luca]

Siamo forti e fragili

A schivare colpi agili

Perché poi le cose facili non sanno di molto

E comunque te la immagini

Una vita senza ostacoli

Come un foglio senza margini

Io e te

[x5]

Supercalifragili





