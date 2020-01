J-Ax – Redneck feat. Jake La Furia: audio e testo del brano

In Redneck, tredicesima traccia facente parte dell’album ReAle, pubblicato il 24 gennaio 2020, J-Ax duetta con il collega Jake La Furia. Il testo e l’audio della coinvolgente canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta da Fabio Bragaglia e Giuseppe D’Albenzio.

Che significa Redneck?

La traduzione letterale “collo rosso”, si riferisce al colore della nuca scottata dall’esposizione al sole dovuta al lavoro nei campi, ed è quindi sinonimo di contadino. Sono vari i significati di questa parola, ma qui i rapper parlano proprio dei contadini, della vita piuttosto disagiata che conducono e in questo contesto, parlando della povertà in cui viveva, Alessandro riesce a lanciare (meritate) frecciatine a politici e banche.

“Avere Jake nel disco è una doppia fortuna, perché è un grande talento e soprattutto un grande amico“. J-AX.

J-Ax – Redneck Testo

I miei nonni erano redneck nella cascina a Brescia

Colazione, pranzo e cena a base di polenta, stufa a legna

Solo un vestito buono per la messa

In bocca quattro denti e una bestemmia

Col fucile come in Texas

Memoria ancora fresca di fame, guerra e duce

Mia nonna che tirava il collo ai polli a mani nude

Amava il Papa e odiava i politici e le banche

Sgozzava maiali e faceva i dolci col sangue

Io avevo il mullet

Le mie vacanze

Senza le scarpe

In mezzo alle vacche

Con animali imbalsamati in sala

Ed il cesso era fuori di casa

Lavarsi le ascelle con l’acqua gelata





[Insieme]

(Yee) il pantalone militare

(Yee) i segni dei morsi del cane

(Yee) le mosche sul pane e salame

(Redneck!) come se fossimo in Alabama

(Yee) sdraiati sul fieno a scopare

(Yee) poi fai 16 anni e sei madre

(Yee) suo padre ti spara col sale

(Redneck!) 100% carne italiana

[Jake]

(Jake) Sono il re della camicia tartan

Aperta davanti alla Benjo del Daitarn

Ho una casa, una stalla e una baita

Mai stato nel Texas, mai stato in Jamaica

Cresciuto in un campo a Peschiera

Col caldo e il canto di cicale la sera e senza Yahoo!

Mio padre tagliava il gruviera

E il vicino uscito di galera gridava yahoo!

Non ho il cavallo ma una macchina tuning

Con cui spacco il cu*o a tutti ai raduni

Non ho fatto il liceo, non ho fatto l’uni

Ho fatto a pugni a una fiera con due orsi bruni

E alle feste scoppio il Winchester

Mentre la gente ride e si diverte

Accendo la radio, sto sopra al divano

C’è il country italiano tipo Orchestra Casadei

E un po’ di Mino Reitano (yeah)

[Insieme]

(Yee) il pantalone militare

(Yee) i segni dei morsi del cane

(Yee) le mosche sul pane e salame

(Redneck!) come se fossimo in Alabama

(Yee) sdraiati sul fieno a scopare

(Yee) poi fai 16 anni e sei madre

(Yee) suo padre ti spara col sale

(Redneck!) 100% carne italiana





[J-Ax – Jake La Furia]

Il sabato esci e non c’è mai un ca**o

Pere e formaggio, pere nel braccio

Monto l’impianto sopra l’Ape Piaggio

Il nostro champagne è il Campari col bianco

Orgoglio di campagna perché la città è una cagna

E un giorno salirà sul mio palo della Cuccagna

Sono pronto a comandare in mezzo a quelle mer*e umane

Che tanto sono abituato al tanfo di letame!

[Insieme]

(Yee) il pantalone militare

(Yee) i segni dei morsi del cane

(Yee) le mosche sul pane e salame

(Redneck!) come se fossimo in Alabama

(Yee) sdraiati sul fieno a scopare

(Yee) poi fai 16 anni e sei madre

(Yee) suo padre ti spara col sale

(Redneck!) 100% carne italiana





