J-Ax – Ostia Lido: ascolta il nuovo singolo + testo

In radio, nelle piattaforme streaming e negli store digitali dal 17 maggio 2019, Ostia Lido è un singolo di J-AX che arriva appena 4 giorni più tardi dal precedente inedito Timberland Pro, uscito a sorpresa lo scorso 13 maggio. Leggi il testo e ascolta l’audio della nuova orecchiabile canzone.

Il principe o se preferite, il Re Mida del rap italiano, è tornato con questa nuova bomba, caratterizzata da un ritornello a dir poco contagioso, che farà da colonna sonora all’estate ormai alle porte.

Prodotto niente meno che dagli hitmaker Takagi e Ketra, ovvero Fabio Clemente & Alessandro Merli e scritto dal duo e dall’interprete con la collaborazione di Daniele Del Pace & Davide Petrella, questo è sicuramente un pezzo più radiofonico, commerciale ed estivo del precedente, in quanto fotografa la spensieratezza e l’allegria che solo la calda stagione può trasmettere ad ognuno di noi.

Beh, che dire… il milanese Alessandro Aleotti non delude mai!

Ostia Lido testo J-AX

Download su: Amazon – iTunes

Tutti parlano di fare la vacanza colta

Ma poi alla fine vanno dove c’è gnocca

Sai la gente quando il sole la scotta

Come Peter Pan vuole fot*erti l’ombra

Quando penso agli anni passati (Che flash)

Noi così proletari (White trash)

Altro che Bali Bali [(?)]

Sognavamo Bari Bari ([?])

No fricchettoni, sì racchettoni e gavettoni

No ombrelloni e money money

Neanche per gli asciugamani invece dei castelli con la sabbia facevamo case popolari.





Cosa importa se

Sognavi Puerto Rico

Ma se restiamo insieme sembra un paradiso anche Ostia Lido

Brucia il sole in ufficio che voglia che hai di scappare

Uscire dall’acqua coperti di sale

Mare blu profondo, sulla pelle il vento

Intorno solo gente che balla

Che balla, che balla

Intorno solo gente che balla

Che balla, che balla.

Sulla riva letti ricoperti di stoffa

Musica new wave gente che sboccia

Sembra quel privè da scambi di coppia

Ma io sono lo scoglio e tu la mia cozza

Viva col bikini sei già eccitata per il seitan

E Calcutta o Baudelaire

Un po’ l’afa, un po’ la dieta suda

Le colonne [?] fissare il mio panino allo speck (oh yeah)

Tra i maschi lo sport più diffuso sulla spiaggia

È ancora trattenere il fiato, tenere dentro la pancia

Lui si porta i libri di Kafka

Ma poi studia solo ogni culo che passa.

Cosa importa se

Sognavi Puerto Rico

Ma se restiamo insieme

Sembra un paradiso anche Ostia Lido

Brucia il sole in ufficio che voglia che hai di scappare

Uscire dall’acqua coperti di sale

Mare blu profondo, sulla pelle il vento

Intorno solo gente che balla

Che balla, che balla

Intorno solo gente che balla

Che balla, che balla





Perché la tua fisicata mi fa asciugare la bocca

Anche se l’acqua è gelata portami dove si tocca

Forse non saremo vip, ma va bene cosi

Finché ho la birra ghiacciata e due fiori dentro la borsa.

Cosa importa se

Sognavi Puerto Rico

Ma se restiamo insieme

Sembra un paradiso anche Ostia Lido

Brucia il sole in ufficio che voglia che hai di scappare

Uscire dall’acqua coperti di sale

Mare blu profondo, sulla pelle il vento

Intorno solo gente che balla

Che balla, che balla

Intorno solo gente che balla

Che balla, che balla





Ascolta su: